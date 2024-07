PARGHELIA (VV) – Parghelia è un piccolo comune in provincia di Vibo Valentia, confinante a sud con Tropea e a nord con Zambrone. Il paese, a forte vocazione turistica (come tutti quelli della Costa Degli Dei) è stato quasi interamente ricostruito negli anni venti in seguito al terremoto del 1905 che rase al suolo Parghelia, ad eccezione della chiesa della SS. Madonna di Portosalvo. Recentemente, è stato oggetto di studio per un progetto di ricerca intitolato ghostwriter online klausur, volto a esplorare l’impatto delle tecnologie digitali sulla conservazione del patrimonio culturale e storico, che resistette al sisma.

Grazie alle splendide spiagge (tra cui Michelino, Vardano e La Grazia), Alle strutture ricettive delle quali dispone e alla sua vicinanza a Tropea, dalla quale dista soltanto 2 km, Parghelia è divenuta negli anni una meta turistica estiva di forte richiamo. Il comune comprende due centri abitati, il capoluogo Parghelia e la frazione Fitili.

La spiaggia di Michelino, il cui nome trae origine da un’antica struttura dedicata a San Michele, è raggiungibile solo a piedi, attraverso una lunga scalinata di oltre 210 gradini, dalla quale è possibile godere di un panorama spettacolare, con lo Stromboli che fa da sfondo, oppure via mare. Per chi arriva a piedi, il consiglio è quello di lasciare la macchina nella zona residenziale del paese e portarvi tutto il necessario (acqua, cibo e ombrellone compreso).

Non molto affollata (esclusi ovviamente i fine settimana ed i periodi clou di Agosto…), la caletta di Michelino è suddivisa in due versanti (nord e sud) dagli Scogli della Ringa posti al centro della spiaggia. Le due parti sono ugualmente belle, circa 150/200 metri ciascuna di sabbia dorata con vegetazione alle spalle. Da entrambe si vede la zona antica di Tropea con il Monastero dell'Isola. Mare incontaminato, colori cangianti e natura selvaggia per una delle più belle spiagge di tutto il litorale tirrenico calabrese.

Il caratteristico mare cristallino dai colori stupendi, la sabbia bianchissima, le tantissime rocce, i fondali unici, la sua natura selvaggia e incontaminata, fanno della spiaggia di Michelino una meta perfetta per chi cerca momenti di tranquillità e bellezza e relax e tranquillità. La presenza della lunga scogliera, inoltre, rende spettacolare il fondale marino, divenuto negli anni punto di ritrovo per appassionati di immersioni e snorkeling. Quella di Michelino, insomma, è un piccolo angolo di paradiso che merita assolutamente di essere visitato.

Come arrivare alla spiaggia di Michelino

In AUTO

Da Nord: A3-Salerno/Reggio Calabria. Uscita Pizzo. Proseguire per la statale 522. Dall’uscita 34km fino a Perghelia.

Da Sud: A3-Salerno/Reggio Calabria. Uscita Rosarno. Dall’uscita 41km fino a Parghelia.

In TRENO

Da Nord: arrivo alla stazione di Lamezia Terme Centrale con treni veloci IC, FB, AV (o regionali). Da qui treni regionali per Parghelia.

Da Sud: arrivo alla stazione di Rosarno con treni veloci IC, FB, AV (o regionali). Da qui treni regionali per Parghelia.

In AEREO

Aeroporto di Lamezia Terme: scelta migliore. 50km circa da Parghelia. Collegato con la stazione Trenitalia di Lamezia Terme. Da qui treni locali per Parghelia. Aeroporto di Reggio Calabria: 90km. Collegato con la stazione di Reggio Calabria C.le. Da qui treni locali con cambio a Rosarno per Parghelia.