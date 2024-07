Ventenni statunitensi a Cosenza per fede, regalano corsi d’inglese

COSENZA – Il loro percorso religioso li ha portati a mettere in stand by le proprie vite. Wyatt Miles è un pilota d’aereo, Gehrig Sproul ha messo da parte i soldi per partire facendo il magazziniere da Amazon. I due giovani missionari provengono dagli Stati Uniti e si trovano in Calabria per seguire la vocazione religiosa all’interno della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Cosa li ha spinti a partire

Entrambi affermano di aver ricevuto un messaggio che ha cambiato la loro percezione dell’esistenza e hanno deciso di partire come volontari. La destinazione è stata scelta dai dirigenti in base alle missioni da coprire, sono infatti gli unici “anziani” mormoni sul territorio. Una piccola realtà dove, oltre agli autoctoni, c’è chi viene dalla Germania, dal Ghana, dal Brasile e frequenta la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Cosenza in via Riccardo Misasi n° 83 dove ogni domenica a partire dalle 9:30 circa 20 fedeli si radunano per celebrare i momenti liturgici.

Wyatt, il pilota missionario

Wyatt Miles viene dal West Virginia, dalla città di Charleston dove vive e lavora. È a Cosenza da 5 mesi e quando rientrerà negli Stati Uniti tornerà a fare il pilota. Ha speso almeno 5mila euro da quando è arrivato in Italia. “Mi sono allontanato dalla Chiesa per trovare la mia strada, dopo qualche anno sono tornato ad abbracciare sempre di più la fede. Avevo il desiderio di collegarmi al Vangelo di Cristo. È successo all’improvviso, mentre ascoltavo la testimonianza di un membro durante la messa sono stato avvolto da un grande sentimento inspiegabile e ho sentito l’amore di Dio. Mi piace Cosenza, adoro la Sila. Sono molto grato di essere qui, il cibo è buonissimo. La storia e la cultura di questi luoghi sono molto affascinanti. Fatico però a comprendere l’estrema difficoltà di spostarsi senza macchina con i trasporti pubblici fuori dall’area urbana”.

“Ammiro il vostro concetto di tempo, il fare le cose piano piano rispetto alla quotidianità frenetica alla quale sono abituato nel mio Paese. Un quarto delle persone con le quali parliamo ci ascolta, alcuni ci danno la possibilità anche di rivederci e approfondire. La Calabria è un po’ difficile rispetto ad altri posti. Ad esempio a Caserta e Bari è più semplice approcciarsi alla gente. Quando però incontriamo i giovani c’è più apertura. A volte troviamo persone aggressive, ringraziamo e ci spostiamo altrove velocemente quando gridano o ci mandano via. La comunità di Cosenza è piccola, umile, fa pochi numeri, ma è forte nello spirito”.

Sproul, da Amazon al ritorno agli studi

Gehrig Sproul ha 20 anni e viene da Salt Lake City nello Stato dello Utah. Quando tornerà a casa riprenderà gli studi che aveva abbandonato dopo il diploma. Intende laurearsi dopo aver provato la fatica tra i ritmi al cardiopalmo degli scaffali di Amazon. “Aiutavo a movimentare i pacchi, era pesante come lavoro, però mi ha permesso di risparmiare e venire in Italia. Sono stato anche in altre città. Ho iniziato la mia missione a Napoli, poi sono stato in provincia di Ascoli Piceno, a Messina, a Roma e ora mi trovo a Cosenza. Mi piace questa città, è bella, il cibo è buono e la gente è gentile. Ci sono ovviamente delle persone che ogni tanto hanno un approccio verbale violento e non vogliono ascoltarci, ma capita dappertutto, è normale. Noto le differenze culturali e apprezzo molto questa diversità. Tornerò negli Stati Uniti a settembre e proverò a laurearmi in Economia. Ho imparato tanto in questi due anni, le lezioni di vita e la mia testimonianza di fede è ora ancora più forte”.