Valorizzazione e riqualificazione: ecco tutti gli interventi di Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021/2027

COSENZA – La giunta municipale, presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha approvato il documento di “Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021/2027. Strategia di sviluppo urbano sostenibile” relativo al PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, su proposta del settore lavori pubblici.

“Siamo i primi in Calabria, di concerto con il Comune di Rende, ad aver approvato le nuove strategie di sviluppo urbano sostenibile che si avvale di un finanziamento pari a 21 milioni di euro – ha affermato Franz Caruso – Ne sono particolarmente soddisfatto perché questo è un risultato importante, frutto di un lavoro di squadra che ci ha tenuto impegnati per diversi mesi di cui ringrazio il consigliere delegato, Francesco Alimena, l’assessore ai lavori pubblici, Damiano Covelli, l’assessore all’urbanistica Pina Incarnato, il dirigente ai LLPP, Salvatore Modesto e tutti i tecnici. Periodo in cui abbiamo pianificato il futuro di Cosenza e Rende attraverso una serie di interventi che mirano a riqualificare aree particolarmente degradate ma di pregio nel centro cittadino, dopo essere intervenuti, con la vecchia Agenda Urbana, soprattutto nel nostro Centro Storico.

Daremo vita ora ad una rigenerazione di luoghi simbolo del nostro patrimonio storico/architettonico e ambientale, dal parco Nicholas Green a Piazza Cappello, da Piazza Skanderbeg alla Scalinata dei due Leoni, dalla Sala Quintieri del Teatro Rendano alla Scuola Primaria “Lidya Plastina Pizzuti” alla Palestra /Auditorium della Scuola Fausto Gullo. Si tratta di interventi mirati, concentrati e specifici, frutto di scelte che hanno tenuto in considerazione le tante sollecitazioni provenienti dai cosentini. Le piccole e medie imprese, inoltre, in particolare quelle del Centro Storico di Cosenza, godranno di nuovo di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di attività imprenditoriali con il programma “Aiuti”.

“La Strategia Urbana Cosenza-Rende 21-27 l’abbiamo gestita direttamente- ha concluso Franz Caruso – scegliendo azioni che ci consentiranno di recuperare l’area ovest della città, una parte della quale è stata di recente sottoposta a vincolo “Cosenza Nuova” dalla soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio e finora non ancora oggetto di riqualificazione urbana.

Inoltre, recupereremo una uniformità di intervento tra il Parco Nicholas Green e Il Parco Robinson che diventeranno un unico grande polmone verde che unirà ancora di più Cosenza e Rende, che prelude poi alla realizzazione di una rete ecosostenibile che prevede un collegamento tra questo parco urbano e la nostra parte più bella, dal punto di vista storico, ambientale e culturale che è la Villa Vecchia”.

Di seguito tutti gli interventi Previsti:

Aiuto imprese, in particolare nel Centro Storico

Qualificazione ed integrazione funzionale della trama verde dei due parchi dell’Area Urbana: Parco Nicholas Green

Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici: Piazza Cappello

Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici: Piazza Skanderbeg

Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici: Scalinata dei Due Leoni

Efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica di Corso Mazzini

Illuminazione Artistica del Centro storico di Cosenza con efficientamento energetico

Valorizzazione del patrimonio culturale e dei servizi culturali: Messa in sicurezza della copertura della Sala Quintieri del Teatro Rendano

Potenziamento delle infrastrutture per l’istruzione: Messa in sicurezza della Scuola Primaria “Lidya Plastina Pizzuti”

Potenziamento delle infrastrutture per l’istruzione: Messa in sicurezza della Palestra-Auditorium della Scuola “Fausto Gullo”.