RENDE – Migliaia di studenti e visitatori hanno partecipato alle Notte della Ricerca SuperScienceMe all’Università della Calabria. Anche quest’anno la partecipazione all’evento con cui l’ateneo presenta al territorio il lavoro dei suoi ricercatori è stata eccezionale, con un boom senza precedenti nel raccontare i successi e i progressi della ricerca scientifica nel futuro. La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori è l’evento in cui la ricerca apre le sue porte ai cittadini. È una ricorrenza annuale, voluta e promossa dalla Commissione Europea che ogni anno aumenta i suoi consensi e la partecipazione. Questa mattina, in ateneo, SuperScienceMe ha appassionato il pubblico presente con esperimenti scientifici, dimostrazioni, giochi, attività ludico-educative, visite nei laboratori, musei, biblioteche e luoghi d’arte.

Per tutta la mattinata di oggi è stato possibile visitare gli spazi dei Dipartimenti e quelli tematici – EU Space, Pnrr Space, Innovation Space, Gender Space – allestiti sul Ponte Bucci, partecipare alle attività di “Superscienceme for children”, una vera e propria università per bambini con ricercatori, “scienziati pazzi” e laboratori a cura di Airc. Il tutto animato da spettacoli di danza aerea, performance musicali itineranti e trampolieri.

Leone “orgogliosi di raccontare i progressi della ricerca scientifica”

«La Notte della Ricerca stamattina ha registrato un successo straordinario – ha dichiarato il rettore Nicola Leone – sia per la varietà di appuntamenti scientifici offerti che per una eccezionale partecipazione. È bellissimo vedere il ponte dell’Unical affollato di giovani provenienti da tantissime scuole della regione e siamo orgogliosi di poter raccontare i progressi della ricerca scientifica e cosa potrà donarci per il nostro futuro. L’edizione di quest’anno, inoltre, assume una particolare rilevanza poiché sbarca, per la prima volta, nel centro di Cosenza rafforzando, anche simbolicamente, il legame tra Ateneo e società civile, per condividere l’impegno, la dedizione e la passione di chi quotidianamente fa ricerca».

La bellezza della ricerca in città: Stasera concerto gratuito La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, continua a Cosenza (lungo corso Mazzini). Dalle 16:30 ecco “La bellezza della ricerca in città” con attività a cura dei ricercatori Unical, animazione per bambini, mini tour nel centro storico alla scoperta del patrimonio culturale e urbano della città capoluogo. Stasera, alle 21, appuntamento ancora nel Campus con lo show della scienza dedicato a “Donne nelle STEAM”, impegnate cioè nelle discipline scientifico-tecnologiche. L’evento si concluderà, sempte nell’ Ateneo, con lo spettacolo, ad ingresso gratuito, in Piazza Vermicelli della Piccola Orchestra della Notte dei ricercatori e delle ricercatrici insieme a Dj Kerò & FRANKIE HI-NRG MC.