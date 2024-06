Un po’ d’ossigeno per l’emergenza-urgenza del 118. L’Asp di Cosenza assume 90 infermieri

COSENZA – Il direttore generale dell’Asp di Cosenza (Azienda capofila per il reclutamento del personale Antonio Graziano, ha firmato la delibera con la quale viene autorizzata l’assunzione di 90 Collaboratori Professionali Sanitari Esperti-Infermieri da destinare all’area di emergenza urgenza territoriale del 118, soprattutto in vista dei prossimi mesi estivi: si tratta di 80 infermieri a tempo determinato selezionati dalla graduatoria approvata lo scorso aprile e di 10 infermieri a tempo indeterminato selezionati mediante procedura di mobilità. Un pò di ossigeno per il servizio sanitario “attesa anche l’imminenza del periodo estivo e la necessità di provvedere – si legge nella delibera – all’assunzione di 42 unità, di cui 1′ unità a tempo indeterminato dalla procedura di mobilità extraregionale e 32 a tempo determinato dall’avviso pubblico a garanzia dell’efficientamento del sistema di emergenza urgenza”.

Inoltre, al fine di garantire l’apertura di nuove postazioni MSA1 (mezzi di soccorso avanzato composti da almeno un tecnico soccorritore e da un infermiere) “è necessario, altresì, procedere all’assunzione di ulteriori 48 unità. Infine, l’Asp di Cosenza ha evidenziato che “a seguito di una verifica del personale infermieristico con limitazioni funzionali presso le varie unità operative, eventualmente da ricollocare in altri servizi” ha evidenziato l’impossibilità di prestare servizio nell’area dell’era dell’emergenza ed ha registrato nella sola area ospedaliera 92 unità con limitazioni funzionali, oltre a 52 unità assenti per malattie lunghe o aspettative.

“In definitiva, per quanto esposto sopra, occorre procedere all’assunzione con rapporto di lavoro pieno e determinato di 80 unità di personale infermieristico nonché 10 unità, sempre di personale infermieristico, a tempo indeterminato dalla procedura di mobilità. La graduatoria del personale a tempo determinato potrà essere utilizzata per eventuali sostituzioni di personale assente.