Taglio del nastro del “Parco del benessere” cosi Cosenza aderisce alla GNS 2024

COSENZA – Oggi Domenica 2 giugno si è celebrata la Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 27 novembre 2003, che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale, ogni anno, nella prima domenica di giugno, Cosenza insieme ad altre 4 città calabresi ha aderito a questa giornata dedicata all’attività sportiva, all’aggregazione ed all’associazionismo sportivo.

In concomitanza a questa data a Cosenza il taglio del nastro del “Parco del Benessere” intitolato a Jole Santelli, opera che viene consegnata finalmente alla cittadinanza in questa data importante, il polmone verde della città bruzia quindi può vivere nel suo splendore insieme alle associazioni sportive, alle federazioni ed i cittadini che hanno animato il Parco in questa splendida mattinata di sole d’inizio giugno, ma il vero calore è stato dato dai numerosi bambini che hanno ricevuto la consegne delle strutture sportive e dei playground dando vita ad uno dei luoghi di forte aggregazione giovanile presente in città.

Francesca Stancati “Questi luoghi sono fondamentali per la città”

Una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tante discipline sportive coinvolte, sotto la direzione del CONI, nella persona di Francesca Stancati in coordinamento con gli organismi sportivi e le associazioni sportive affiliate ed insieme agli Enti locali, i territori si attivano in iniziative, eventi e manifestazioni volte a valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile. Continua il Presidente Coni Cosenza Francesca Stancati ai nostri microfoni, sono presenti tutti gli sport ed è una gioia enorme dare la possibilità alla città ed alla provincia di praticare ed osservare gli sport presenti, da delegato del Coni sono davvero contenta di questa giornata dove lo sport calabrese è protagonista, questi luoghi sono fondamentali per la città.

