Sporcizia, erbacce e incuria: così versano le strade a Commenda. In periferia a Rende è anche peggio – FOTO

RENDE – Ennesima segnalazione di alcuni cittadini alla nostra redazione sulla situazione in cui versano molte strade di Rende sia nel centro, ma anche in periferia e nelle contrade. Erbacce, rifiuti, incuria, sporcizia, aiuole abbandonate a se stesse e cestini dei rifiuti fatiscenti: Da Via Ciro Menotti e via Fratelli Bandiera, da Via Silvio Pellico a via Morelli questa è la situazione a Commenda. “Da mesi non si vede passare un operatore ecologico se non in piazza Unità d’Italia.

Le strade adiacenti alla piazza sono da tempo invase da rifiuti e sporcizia. Come potete vedere i cestini non sono adatti e neanche degni di un paese civile. Devo constatare sicuramente l’inciviltà dei miei concittadini, ma anche il totale abbandono da parte delle autorità competenti. Anche le aree gioco sono in cattive condizioni, manca la manutenzione e, ovviamente, la pulizia. Più volte sono state inviate segnalazioni al Comune tramite Pec ma la situazione non è cambiata”.

Le strade di Commenda

Detriti di vetro sulla strada e sacchi di spazzatura ovunque

Da Commenda alla periferia di Rende, fino alle contrade. Qui la situazione è anche peggiore, visto che gli incivili scaricano e abbandonano rifiuti di tutti i tipi creando delle vere e proprie microdiscariche a cielo aperto: dagli ingombranti addirittura a piatti doccia e porte di vetro e, come si vede dalla fotto sottostante, i detriti di vetro, ricoprono e invadono il manto stradale con il rischio di danni per le autovetture che vi transitano. La zona è quella dell’ingresso in contrada Vallone e San Pietro, ai piedi del centro storico, dove quotidianamente gli ‘incivili’ abbandonano qualsiasi tipo di rifiuto senza alcun controllo.