Sinistra Italiana, a lavoro per una raccolta firme contro l’Autonomia differenziata a Cosenza

COSENZA – La neoeletta Segretaria Provinciale di Sinistra Italiana, Iolanda Magliari, insieme agli iscritti e simpatizzanti e alla segreteria, che a breve andrà a nominare, è intenzionata a lavorare e a dire la sua prendendo posizione sulle questioni politiche a livello nazionale, provinciale e locale. La crescita di consenso di AVS in tutta la provincia in occasione delle recenti elezioni europee, impegna Sinistra Italiana a portare avanti con determinazione le idee che da sempre rappresentano e contraddistinguono il partito nelle sue diverse articolazioni.

Le riflessioni scaturite dall’ultima assemblea provinciale evidenziano inoltre, una urgente richiesta dei cittadini alla politica locale di mettere da parte le strategie politiche e affrontare i problemi sempre più stringenti della provincia: l’ambiente ed i cambiamenti climatici, le disuguaglianze economiche, sociali e civili, le carenze delle infrastrutture , lo spopolamento delle aree interne e il lavoro, nonché la sanità pubblica, ormai sempre meno garantita.

Uno degli obiettivi primari della segreteria sarà proprio il radicamento sui territori, per dare voce alle istanze ed ai bisogni reali di iscritti, movimenti ed associazioni a noi vicini che vorranno partecipare.

Ecco perché l’impegno prioritario del partito in tutta la provincia sarà ora quello di dedicarsi alla raccolta firme per il referendum abrogativo del decreto Calderoli – “Spacca-Italia” – impedendo che venga tracciato un solco ancora più profondo tra Nord e Sud del paese in tema di risorse economiche, istruzione, sanità, trasporti e infrastrutture. Diritti, purtroppo, già oggi in parte negati ai cittadini del Mezzogiorno.

Molti circoli di Sinistra Italiana si sono già attivati in tal senso, come Acri, Altomonte, Bisignano, Casali del Manco, Corigliano Rossano, Mirto Crosia e Montalto Uffugo, che si è mobilitato organizzando per domenica 28 Luglio alle ore 18, un importante dibattito a più voci sul tema dell’autonomia differenziata.

Al contempo, il circolo Area urbana di Cosenza e Rende sarà presente ai tavoli di raccolta firme sulla questione referendaria, così come inizierà a discutere della importante questione della città unica, in merito alla quale si vuole avviare un dibattito aperto e partecipato. Inoltre, è impegno inderogabile del partito provinciale, organizzare una iniziativa, insieme ai dirigenti Nazionali, che si occupi del tema scuola e università, viste le recenti proposte di riforma fatte dall’attuale governo, così come continuerà a occuparsi di sanità e diritto alla salute. Occasione di dibattito sarà anche la Festa Provinciale di Sinistra Italiana che si terrà il 6 settembre ad Acri insieme al Segretario Nazionale On. Nicola Fratoianni.