Silvester torna in Nigeria grazie alla grande solidarietà dei cosentini

COSENZA – “Grazie all’aiuto di ognuno di voi“. E’ con queste parole che Silvester, saluta e ringrazia Cosenza e parte per riabbracciare i suoi cari. Per diverso tempo impiegato in un supermercato di Cosenza era riuscito a risparmiare 3mila euro che gli sarebbero serviti per ritornare nel suo Paese, in Nigeria. Il 42enne però, era stato derubato e aveva chiesto aiuto. Lo scorso 24 agosto aveva scritto alla nostra redazione per raccontare la sua storia e chiedere una mano: “Quando sono arrivato in Calabria, a Cosenza, dapprima ho vissuto grazie alla generosità dei calabresi, i quali non mi hanno fatto mai mancare il loro piccolo sostegno mentre trascorrevo le mie giornate davanti all’ingresso di un supermercato del centro”.

“Poi, un bel giorno, i giovani gestori di quell’attività, scrutando nella mia anima, sono riusciti a capire che dietro quell’umile aspetto c’erano delle potenzialità, tanta voglia di fare, di vivere e dei sogni che aspettavano di tradursi in realtà. Grazie a loro ho un lavoro regolare e, per la prima volta, dopo tanto tempo, ho riassaporato il gusto intenso della dignità umana”.

Dopo aver lavorato per mettere da parte il denaro necessario per tornare a casa, circa 3.000 euro, il 22 agosto scorso, tornato a casa aveva trovato l’abitazione letteralmente svaligiata. I ladri gli avevano portato via tutto. Così ha chiesto aiuto ai cosentini e la loro grande generosità gli ha consentito di racimolare la cifra per tornare dalla sua famiglia.

Oggi vuole dire “Grazie Cosenza. Grazie a tutti gli amati clienti del supermercato, grazie a tutto il quartiere e a tutte le persone che senza conoscermi mi hanno aiutato. Infine, ma non per ultimi grazie ai miei colleghi che mi sono sempre stati vicino”. Dalla redazione di Quicosenza “Buon viaggio Silvester”.