Si aggravano le condizioni di salute di Padre Fedele. A lui l’affetto e la vicinanza di un’intera città

COSENZA – Sono nuovamente peggiorate le condizioni di salute di Padre Fedele Bisceglia, 88 anni, che da circa una settimana si trova ricoverato nel reparto di geriatria all’Inrca di Cosenza costantemente assistito da medici e personale infermieristico dell’unità di geriatria. Padre Fedele si trova sotto terapia farmacologica ed ossigenoterapia. Accanto a lui Teresa Boero, la sua collaboratrice che da anni non lo lascia solo un istante, alla quale in queste ore sta arrivando l’affetto ma anche la preoccupazione di tutta la città per le condizioni di salute del “monaco”.

«La situazione non è delle più semplice – ha detto Teresa contattata dalla nostra redazione – anche se Padre Fedele lotta e combatte come un leone come ha sempre fatto. È un gigante che ha perdonato tutti e in queste ore sta ricevendo tantissimo affetto. In tanti sono venuti anche a trovarlo». Da ottobre ad oggi Padre Fedele è stato ricoverato diverse volte per delle problematiche di salute legate soprattutto a scompensi cardiaci e polmonari. Proprio ad ottobre dello scorso anno si era sottoposto ad un intervento chirurgico per la sostituzione del pacemaker.