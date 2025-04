Padre Fedele: grande apprensione per le sue condizioni di salute: Cosenza prega per lui

- Advertisement -

COSENZA – Dopo le dimissioni ieri mattina a seguito di un periodo di ricovero in ospedale, ieri sera le condizioni di Padre Fedele, 87 anni, hanno gettato in apprensione tutta la città, fino ad un appello sui social ad offrire aiuto rapido ed efficace per garantirgli le cure necessarie. Tornato a casa infatti, Padre Fedele avrebbe iniziato ad accusare fatica a respirare. A raccontarlo sui social è Maximiliano Gualtieri al quale Teresa Boerio, collaboratrice del monaco ha chiesto aiuto. “Mi precipito alla prima farmacia che mi capita, spiego la situazione e in via del tutto eccezionale mi danno una bombola d’ossigeno. Gliela porto in tempo reale, e ci solleviamo un pò, la saturazione sale relativamente”.

Poi, dopo poco “mi chiama Teresa – spiega – e mi dice che padre Fedele è peggiorato ulteriormente la situazione sta’ precipitando va ricoverato urgentemente, Teresa dice tranne in ospedale aiutateci a ricoverare il Monaco”.

Intanto nella tarda serata di ieri a dare un aggiornamento sui social sulle condizioni di Padre Fedele é stato Sergio Crocco: “La situazione è stabile e gli scompensi delle ultime ore sono rientrati, pur con il supporto dell’ossigeno. È stato appena visitato e domani si avrà un quadro più preciso. La scorza è durissima e se la caverà”.

Sui social decine di commenti e preghiere per Padre Fedele Bisceglia, conosciuto da tutti per il suo impegno a favore delle persone bisognose, degli emarginati e per il suo grande amore verso il Cosenza Calcio. Padre Fedele ha dedicato la sua vita a opere di carità e solidarietà, sia in Italia che in Africa. Nonostante le difficoltà personali e le controversie legali che lo hanno coinvolto, continua a essere una figura di riferimento per molti, simbolo di dedizione agli ultimi e di resilienza.​