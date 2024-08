Settembre Rendese, i primi tre concerti: Giusy Ferreri, Rose Villain e Dirotta su Cuba

RENDE – In attesa della conferenza stampa di presentazione degli eventi collaterali e di altri artisti che saliranno sul palco del Settembre Rendese 2024, conosciamo i primi tre nomi. Il 16 settembre, in piazza Kennedy (Museo del Presente) il concerto di Giusy Ferreri. La cantante palermitana che ha raggiunto la fama nel 2008 partecipando alla prima edizione italiana del talent show X Factor, arriverà con la sua voce distintiva, rauca e potente, per far divertire il pubblico con i suoi brani più noti tra cui “Novembre,” “Roma-Bangkok” (in collaborazione con Baby K), “Amore e Capoeira”, “Partiti adesso” e anche “Gli Oasis di una volta”, pubblicata a dicembre 2021. Un brano che ha segnato per lei, un ritorno alle origini, con sonorità rock malinconiche che richiamano le atmosfere dei suoi primi successi.

Spazio ai “30 anni di Gelosia” con i Dirotta su Cuba che si esibiranno martedì 17 settembre nel Centro Storico di Rende. La band italiana nata nei primi anni ’90, nota per lo stile funky, pop e soul è stata fondata dalla cantante Simona Bencini, dal tastierista Rossano Gentili, e dal bassista Stefano De Donato. Il gruppo ha guadagnato popolarità a metà degli anni ’90 proprio con brani come “Gelosia“, che è diventato un vero e proprio inno funky in Italia. Da poco hanno festeggiato i “30 anni di gelosia” e di conseguenza i 30 anni di carriera del gruppo. Il loro concerto è un viaggio nell’energia del mondo funky di cui la band è pioniera in Italia.

Sabato 21 settembre sarà la volta di Rose Villain, che si esibirà in Via Rossini. Rosa Luini, cantante, cantautrice e rapper italiana ha guadagnato popolarità per il suo stile musicale che mescola vari generi, tra cui pop, hip-hop, e rock, con influenze internazionali. Rose Villain è nota anche per le sue collaborazioni con artisti come Salmo, con cui ha lavorato su diversi brani di successo. Nel 2023, ha pubblicato il suo primo album in studio intitolato “Radio Gotham,” che ha consolidato ulteriormente la sua posizione nella scena musicale italiana e internazionale.