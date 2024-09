Sempre più “eccellenza”: l’Unical punta in alto e inaugura il nuovo anno accademico – VIDEO

RENDE – “Un anno straordinario, dove il nostro ateneo ha ottenuto una serie di risultati di alto livello e che puntiamo a consolidare, non tralasciando settori come la ricerca, la didattica, con l’obiettivo di migliorarci anche nel progetto Unical per la Sanità”. E’ quanto ha dichiarato il rettore dell’Università della Calabria, il professore Nicola Leone, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Anno Accademico, svoltosi presso l’Aula Magna dell’Unical, alla presenza del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, oltre che di numerose autorità istituzionali, civili, militari e religiose.

“Di sensazione bellissima ed entusiasmante”, ha parlato invece la professoressa Franca Melfi giunta all’ateneo cosentino dall’Università di Pisa, figura di spicco nel panorama medico internazionale ed esperta in Chirurgia Robotica, temi trattati tra l’altro nella sua Lectio Magistralis. Motivi che l’hanno spinta ad intraprendere questa nuova avventura professionale.

Mentre il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha sottolineato come “grazie agli sforzi profusi dal Magnifico rettore dell’Università della Calabria, il professor Nicola Leone, in Calabria abbiamo un’Università che ormai rappresenta un’eccellenza al livello europeo, arrivando ad essere in Italia come tra i primi atenei tra i 20mila e i 40mila studenti”.