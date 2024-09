Scomparso a Cosenza mentre era in auto. L’appello sui social per ritrovare un anziano

COSENZA – Si cerca un anziano, Giuseppe Gallo, scomparso questa mattina a Cosenza mentre era in auto, una Fiat 600 blu. L’appello è stato lanciato da figlio, dalla nipote e dai familiari nel pomeriggio tramite social, molto preoccupati perchè l’anziano non ha fatto rientro a casa.

“A tutti gli amici di Cosenza ho bisogno di un aiuto. “Mio Padre è uscito in macchina stamani con veicolo Fiat 600 di colore blu targa BY658TA , ma non ha fatto ritorno a casa. È partito da Via Montesanto verso le 11:00 direzione Via Panebianco ma potrebbe aver preso altra direzione. Chi ha notizie mi avvisi per favore