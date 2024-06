Scioglimento Comune di Rende, Manna: «relazione si basa su elementi assolutamente inconsistenti»

RENDE – Lo aveva annunciato nel corso della conferenza stampa dello scorso 6 giugno che avrebbe parlato dopo che la Prefettura di Cosenza avrebbe depositato al Tar la relazione istruttoria della Commissione prefettizia, perché solo allora ne avrebbe potuto prendere visione.

Stiamo parlando dell’avvocato Marcello Manna, già sindaco di Rende, il quale in una intervista in esclusiva a QuiCosenza, ha confermato quello che sostiene da sempre ovvero che “lo scioglimento del Consiglio comunale di Rende si basa su elementi assolutamente inconsistenti, su dati non veritieri riferiti da terze persone, con la riprova che si è voluto sciogliere un Comune senza averne ragioni e soprattutto cause”.