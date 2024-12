Sanremo 2025, in gara tra i Big anche il cantautore cosentino Dario Brunori

- Advertisement -

COSENZA – La notizia era nell’aria da mesi ma oggi, domenica 1 dicembre, al TG1 delle 13:30, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025. Sono trenta i big e tra questi c’è anche Brunori. Dall’11 al 15 febbraio dunque, la 75esima edizione del Festival, con Carlo Conti nella veste di conduttore e direttore artistico del Festival per la quarta volta, la prima dopo 5 anni targati Amadeus. In attesa di conoscere gli ospiti, i co-conduttori e le co-conduttrici, ecco l’elenco dei cantanti big in gara a Sanremo 2025.

Per la città di Cosenza e non solo, la partecipazione di Dario Brunori rappresenta un motivo di grande orgoglio. Lui, nato a Cosenza nel 1977 che ha iniziato la carriera musicale suonando nei locali e che ha catturato l’attenzione dell’Italia intera nel 2012 con l’album Poveri Cristi e soprattutto con il brano La Verità: un vero e proprio inno per una generazione che si sente smarrita, ma anche alla ricerca di risposte nella quotidianità. Un’artista sincero e diretto, capace di toccare corde universali.

I cantanti in gara a Sanremo 2025

Achille Lauro

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Willie Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori SAS

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan Thiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo ft Gue Joshua Tormento

Serena Brnacale

Rocco Hunt

Giorgia