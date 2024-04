Sanità, Guccione (PD): ‘dopo 14 anni di commissariamento la situazione è peggiorata’

COSENZA – “Tutti i dati, tutti i fatti di questi ultimi quattordici anni di commissariamento, ci danno ragione in materia di Sanità. Nella nostra regione nulla è cambiato”. E’ quanto hanno affermato in una conferenza stampa, Carlo Guccione della Direzione Nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale di Cosenza, e il sindaco di Acri, Pino Capalbo. “La situazione – hanno proseguito i tre esponenti del Pd – in questi ultimi due anni con la gestione del commissario ad Acta, che poi è anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è peggiorata. Le cure essenziali continuano a non essere garantite, la Calabria è agli ultimi posti per i Livelli essenziali di assistenza, i nuovi ospedali restano ancora sulla carta mentre si scende in piazza per protestare contro il decreto che riorganizza la rete ospedaliera calabrese”.

