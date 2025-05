Sandro Principe incontra i “Jovanotti” della città di Rende: l’impegno delle giovani generazioni

- Advertisement -

RENDE – Si è svolto ieri, il primo dei tre eventi presso il punto d’incontro “Rende 2025”, la prima data del format promosso dai giovani under 36 delle sei liste a sostegno di Sandro Principe, candidato a sindaco di Rende. L’iniziativa, nata dopo la presentazione della lista a favore di Principe, proprio grazie allo slogan della canzone, oggi ha visto protagonisti i cosiddetti “Jovanotti“, un gruppo di giovani impegnati nella campagna elettorale.

Il più grande spettacolo – Rende torna in scena“, è uno slogan che diventa realtà, una nota che prende vita e ieri, ha offerto un’occasione unica di confronto tra cittadini e candidati insieme a “Sandro”, con una particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni. Avevamo già dedicato uno ‘speciale’ alla figura di Sandro Principe, approfondendo non solo il suo percorso politico, ma anche le proposte contenute nel programma elettorale. Questa iniziativa ha suscitato grande interesse ed ha aperto un dibattito autentico tra rendesi, caratterizzato da un forte senso di identità e partecipazione.

Le proposte

Le proposte discusse dai giovani e dalle giovani durante l’evento, hanno spaziato su diversi temi, centrali per la comunità rendese: si è distinta Alessia Fusaro, amministratrice e candidata, che ha parlato di edilizia e commercio, ponendo l’accento sulle esigenze del territorio. Rocco Marco Moccia ha sottolineato l’importanza della “Rendesità” come valore identitario da preservare, mentre Alessandro Fortino ha affrontato il tema della storia e della cultura di Rende Centro, ricollegandosi alle riflessioni di Sandro Principe sull’unione dei centri storici. Raffaele Muglia ha evidenziato il ruolo dello sport nella comunità, auspicando il ritorno di una squadra locale e una gestione ottimale del Marco Lorenzon, sottolineando come Rende non sia una periferia ma un vero polmone sportivo e commerciale.

La giovane Carmen Romano ha discusso di welfare, soffermandosi sul ruolo delle donne e sull’importanza di sostenere le famiglie e le fasce deboli, con particolare attenzione ai bambini. Mariano Mirabelli ha infine posto l’attenzione sugli anziani e sulle persone con disabilità, sottolineando l’importanza di politiche inclusive e di sostegno.

Altri due appuntamenti

Il format prevede altri due appuntamenti: il prossimo si terrà lunedì 12 maggio, presso l’Università della Calabria dove Sandro Principe e i “Jovanotti”, incontreranno il mondo accademico universitario. L’ultimo evento, è programmato per il lunedì 19 maggio, dal titolo” Festival del confronto politico” dove candidati al consiglio comunale di Rende si confronteranno e discuteranno sul futuro della città.