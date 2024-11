Ruotolo (Pd) a Cosenza: ‘per essere credibili bisogna uscire dalle secche del politichese’

COSENZA – L’europarlamentare del Partito Democratico, Sandro Ruotolo, eletto nella circoscrizione del Mezzogiorno è a Cosenza, dove tra oggi e domani, con i dirigenti del Pd cosentino e calabrese, cercherà di elaborare una serie di indirizzi per cominciare a costruire una alternativa al Governo di Giorgia Meloni e in questo caso anche a quello regionale guidato dal presidente Roberto Occhiuto, sostenuto da una coalizione di centrodestra. Per l’europarlamentare del Partito Socialista Europeo, “se si vuol costruire uno schieramento alternativo al centrodestra bisogna uscire dalle secche della politica e del politichese, ed è fondamentale parlare di programmi prima di fare nomi”.

Un partito democratico che nei sondaggi sta dietro a quello della Meloni, ma che da solo non può andare da nessuna parte, se non si costruisce una coalizione solida e coesa. “In Calabria – ha affermato infine l’eurodeputato Sandro Ruotolo – due sono i problemi principali e storici che affliggono questa regione, la ndrangheta e la Sanità”