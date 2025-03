Rottura Abatemarco, proseguono i lavori: Cosenza ancora senza acqua

- Advertisement -

COSENZA – Proseguono i lavori di riparazione dell’acquedotto Abatemarco che ha lasciato senza acqua Cosenza, Rende e diversi comuni della provincia (Mottafollone, Roggiano Gravina, San Marco Argentano, Cervicati, Mongrassano, Torano Castello, Cerzeto, Bisignano, Lattarico). L’acqua sarebbe dovuta tornare questa mattina ma Sorical, con un post sui social, fa sapere di aver incontrato difficoltà durante gli interventi di riparazione per riabilitare il servizio idrico, facendo sapere che “una delle due condotte si è spezzata in un tratto di difficile accesso nel territorio di Malvito. Per diverse ore squadre operative hanno effettuato diversi saggi al fine di individuare il punto esatto di rottura, situato su uno spuntone roccioso soggetto a smottamento.

Nel pomeriggio e fino a ieri sera, l’azienda dichiara che “attraverso l’ausilio di impianti luce, sono stati effettuati diversi scavi con mezzi meccanici per poter consentire l’acceso al sito e preparare il cantiere”. Nella giornata di oggi, probabilmente in serata, sarà riavviata la distribuzione della acqua ai serbatoi dei comuni serviti.