Ennesima interruzione dell’erogazione idrica a Cosenza, per una rottura sulla condotta dell’Abatemarco

- Advertisement -

COSENZA – Ad informare il Comune è stata la Sorical che ha comunicato l’improvvisa rottura sulla condotta dell’Abatemarco e di conseguenza l’interruzione della fornitura idropotabile che si registrerà in città, nella giornata di oggi. La rottura ha riguardato una condotta dell’acquedotto in località Vaditari, nel Comune di Malvito.

La Sorical ha informato Palazzo dei Bruzi sottolineando che l’interruzione dell’erogazione della fornitura idropotabile si rende necessaria per eseguire i lavori di riparazione che, presumibilmente, termineranno nella stessa giornata di oggi, con conseguente ripristino dell’ordinaria fornitura idropotabile. Si avvisa la cittadinanza che, dopo il termine dei lavori, potrebbero avvertirsi ancora dei disagi, finché l’ordinaria erogazione non tornerà a regime. La Sorical informa, inoltre, che per la sola utenza Merone del Comune di Cosenza si renderà necessario anticipare l’orario di chiusura del serbatoio alle ore 12,00.