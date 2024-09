Rlb raddoppia l’informazione: da lunedì “Informattiva” andrà in onda dalle 8 alle 10

COSENZA – Da lunedì 23 settembre, il palinsesto di RLB offrirà un’importante novità per tutti gli appassionati di informazione e una lente d’ingrandimento per quella del nostro territorio. Informattiva, una delle trasmissioni più seguite dell’emittente, estenderà la sua programmazione dalle 8:00 alle 10:00, aggiungendo un’ora in più di contenuti informativi per i suoi ascoltatori. La scelta è dovuta al grande seguito di Informattiva e alla puntuale e insistente richiesta dei radioascoltatori.

Questa importante novità testimonia il crescente impegno di RLB nel mantenere alta la qualità dell’informazione locale, garantendo una copertura sempre più completa degli eventi che riguardano la città e la provincia cosentina.

Alla guida della trasmissione, come sempre, ci sarà Simona Gambaro, direttore responsabile di RLB e del portale QuiCosenza.it. Con la sua consolidata esperienza nel giornalismo radiofonico, nonché la sua passione per l’informazione, continuerà a raccontare le principali notizie del giorno, intervistando i protagonisti e offrendo ai suoi ascoltatori uno sguardo approfondito su ciò che accade in Calabria. Accanto a lei, le giornaliste Sonia Miceli e Bernadette Serratore, entrambe figure chiave nella redazione di RLB e Quicosenza. La loro presenza contribuirà a mantenere alto il livello di professionalità e puntualità che ha reso il programma un punto di riferimento nel panorama informativo locale.

Le interviste e le corrispondenze, che sono il cuore pulsante della trasmissione, verranno successivamente editate e rese disponibili sui canali Facebook di RLB, oltre che sul quotidiano online QuiCosenza.it. Questo approccio multicanale permette alla radio di raggiungere un pubblico ancora più ampio, offrendo contenuti di qualità anche a chi non riesce a seguire la diretta radiofonica.