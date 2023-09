Il cosentino Giovanni Segreti Bruno, nella colonna sonora del nuovo film di Federico Moccia

COSENZA – Ti voglio bene, di Giovanni Segreti Bruno, fa parte della colonna sonora del nuovo film di Federico Moccia Mamma qui comando io in tutte le sale cinematografiche.

Ti voglio bene è un brano che parla di genuinità senza stereotipi, orientamento e schemi. La semplicità dietro le parole che più scaldano il cuore in un mondo ormai sovrastato da costrutti e paradigmi. La canzone ha un andamento lento e melodico che si siede su un ampio arrangiamento di Valerio Carboni.

Giovanni Segreti Bruno non nasconde la soddisfazione e la condivide con la “sua gente”: “Sono felice che la mia canzone sia stata fortemente voluta da Federico Moccia per la colonna sonora del suo nuovo film. Sono partito da Carolei spinto dall’amore per i miei sogni e forte dell’affetto dei mie cari; a loro dedico ogni soddisfazione – conclude emozionato l’artista – e alla mia bella gente di Calabria chiedo di continuare a supportarmi con l’entusiasmo di sempre. Sono figlio di una regione meravigliosa che artisticamente mi ha sempre dato tanto e che ringrazio ogni giorno. Presto racconterò nuove vibrazioni sonore e spero nuovi traguardi. Non solo miei, nostri”.

Il videloclip

Il videoclip di Ti voglio bene, diretto da Emanuel Lo, musicista e coreografo apprezzato in Italia e all’estero che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams, Ricky Martin, Luciano Pavarotti e Giorgia, nonché attualmente coach ad Amici, è stato riorganizzato con l’integrazione di alcune scene del film Mamma qui comando io, supervisionato dallo stesso regista Federico Moccia. Ti voglio bene è la parola che si fonde alla vita. Le diverse scene del videoclip conferiscono al brano una connotazione ancora più universale del suo significato; nonostante le avversità (la pioggia e la notte) il bene è il denominatore comune del mondo.