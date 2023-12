Banda musicale Città di Dipignano 1994 F.R. Aiello, in programma i concerti di Natale

COSENZA – Lunga vita alle realtà bandistiche e alla forza prorompente della tradizione che richiama l’orgoglio delle nostre radici. Uno splendido esempio è la banda musicale Città di Dipignano 1994 “F. R. Aiello”. Costituita il 12/04/2017, prende il nome dal meraviglioso ricordo legato alla figura creatrice del Maestro Franco Rodolfo Aiello venuto a mancare prematuramente.

L’orchestra di fiati vanta diverse esperienze a livello regionale e non solo. Queste hanno contribuito a conferire alla banda apprezzamenti ed elogi da parte degli intenditori. L’associazione è costituita da ragazzi che hanno interesse per la divulgazione del repertorio originale per orchestra di fiati, infatti, viene proposto nei numerosi concerti tenuti dalla banda, pur inserendo, all’interno dei loro programmi, qualche trascrizione di musica lirica, napoletana e leggera.

Tante esperienze in musica

Nel maggio 2006 ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Nazionale Bandistico “A.M.A. Calabria” di Lamezia Terme, ed è ritornata a conquistare il Primo premio il 23 Settembre 2007 al Concorso Nazionale “Suoni in Aspromonte”. Nell’ottobre 2009 partecipa nuovamente al concorso “Suoni in Aspromonte” nella seconda categoria conquistando il secondo posto. A febbraio del 2018 la banda si esibisce nel prestigioso e affascinante Teatro di Tradizione “Alfonso Rendano” in occasione del 70° Anniversario della Costituzione Italiana con la straordinaria presenza del Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi e il dirigente scolastico del Liceo scientifico E. FERMI, Maria Gabriella Greco. Il 30 marzo del 2018 la banda sfila per vie principali di Palermo nella festività del Venerdì Santo. Protagonista dell’evento a cura di radio RLB, durante La Festa del Cioccolato 2023, la banda ha dimostrato versatilità e un tocco “moderno” e a stretto contatto con la gente, aspetto fondamentale. La banda musicale Città di Dipignano 1994 “F. R. Aiello” è diretta dal Maestro Giuseppe Ferraro.

I prossimi eventi

Stasera alle 20.30, il concerto natalizio sarà a Malito presso la palestra comunale. Entisiasta il Maetro Ferraro: “Anche quest’ anno siamo pronti per intrattenervi con la nostra musica trattando le più belle colonne sonore della cinematografia mondiale. La Banda Città di Dipignano 1994 “F.R.Aiello” con il patrocinio del Comune di Dipignano organizza e vi aspetta anche domani alle ore 18 presso il Santurario Basilica Madonna della Catena Laurignano. Saranno presenti per gli auguri di Natale il Sindaco di Dipignano Gaetano Sorcale, S.E. Mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo di Cosenza-Dipignano e le autorità militari del territorio. Vi aspettiamo numerosi per emozionarci insieme, in musica”.