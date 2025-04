Riqualificazione del palazzetto di Casali, minoranza “struttura di Donnici nel degrado, non resti invisibile”

- Advertisement -

COSENZA – «Accogliamo con favore la pubblicazione della gara per il recupero e l’adeguamento sismico del Palazzetto dello Sport di Casali, un traguardo importante per la comunità cosentina, come evidenziato nel bando del Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici. Si tratta sicuramente di un intervento importante che restituirà alla città di Cosenza una struttura vitale, non solo per lo sport ma anche per la sicurezza in situazioni di emergenza» – scrivono in una nota i consiglieri comunali di minoranza, Alfredo Dodaro e Francesco Spadafora.

Tuttavia, vogliamo porre con forza all’attenzione dell’Amministrazione comunale un’altra realtà non meno urgente: il Palazzetto dello Sport di Donnici, attualmente in stato di abbandono e degrado. Da anni, l’incuria contraddistingue questa struttura – e gli spazi adiacenti – che nonostante il suo potenziale è stata completamente dimenticata».

L’appello al sindaco Caruso: “il Palasport di Donnici, merita di tornare a vivere”

«Come rappresentanti delle istanze cittadine – sottolineano Dodaro e Spadafora – apprezziamo gli sforzi profusi per Casali, ma non possiamo ignorare che a Donnici esiste un’infrastruttura parallela, ugualmente strategica, che attende da anni un segnale di riqualificazione. Rivolgiamo un appello al sindaco Franz Caruso e all’assessore Damiano Covelli: estendete la vostra attenzione anche a Donnici, garantendo equità di intervento».

«Questa struttura non può continuare a essere un simbolo di abbandono; il suo recupero sarebbe un atto concreto di coesione per l’intera città. Ribadiamo, quindi, la necessità di un piano d’azione inclusivo, che non lasci indietro alcuna area del territorio. Il Palasport di Donnici, come quello di Casali, merita di tornare a vivere attraverso progetti concreti e urgenti».