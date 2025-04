Cosenza: recupero Palazzetto dello Sport di Casali, pubblicata la gara per i lavori

- Advertisement -

COSENZA – Il Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di Cosenza ha pubblicato la gara per i lavori di recupero del Palazzetto dello Sport di Casali. Un progetto che riguarda il recupero funzionale e l’adeguamento sismico della struttura che è stato dichiarato ammissibile al finanziamento per un importo pari a 3.835.041,60. Il sindaco Franz Caruso si dice soddisfatto così come l’assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli: “Con la pubblicazione del bando di gara – sottolineano – procediamo speditamente verso la realizzazione del progetto per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione ed adeguamento sismico di una struttura che tutto il quartiere di Casali da anni attendeva“.

“Il suo recupero ed il suo riutilizzo destineranno la struttura non solo alla sua funzione originaria, quella legata alle manifestazioni sportive e alla pratica delle più diverse discipline, ma anche a struttura strategica di ricovero, in fase emergenziale, in caso di calamità, inserita nel Piano di protezione Civile Comunale. Per troppo tempo abbandonato al suo destino – hanno aggiunto Franz Caruso e Damiano Covelli– il Palazzetto dello sport di Casali ha rappresentato un vergognoso esempio di degrado e di abbandono. Ora siamo pronti a rilanciarne la sua funzione e la sua vocazione, affinché torni nella piena disponibilità dell’intera città. Sarà anche questa – hanno concluso il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore Covelli – un’opera che estende l’impegno e l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le periferie, per ricucirle con il centro della città”.



Gli uffici del settore infrastrutture comunicano che la presentazione dell’offerta (comprensiva di documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica) deve essere effettuata sul Sistema telematico “Traspare” secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma. L’offerta deve essere collocata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 8,00 del prossimo 5 maggio 2025.