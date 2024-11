Riace: Laura Boldrini consegna la cittadinanza onoraria a Maysoon Majidi

RIACE (RC) – Riace concede la cittadinanza onoraria a Maysoon Majidi, la giovane attivista curdo-iraniana scappata dal regime del suo paese e finita in carcere in Italia con l’accusa di essere una scafista. Oggi, 4 novembre, su invito del sindaco Mimmo Lucano, sarà la deputata del Pd Laura Boldrini a consegnargliela.

“Com’è noto – si legge in una nota – Majidi, che ha sempre rigettato qualsiasi addebito, è stata di recente liberata dopo 10 mesi di reclusione“. E la stessa Boldrini è cittadina onoraria di Riace dal 2013. La cerimonia si svolgerà presso la sede del Comune di Riace, in via Vittorio Veneto n.1, alle ore 19,00.