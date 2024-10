Rende, violento scontro tra due auto sulla Statale 107 direzione Cosenza: traffico in tilt – FOTO

RENDE – Mattinata nera sulla Statale 107 a Rende. Ennesimo e violento scontro tra due auto all’altezza di Contrada Cutura a Rende in direzione Cosenza. Nello specifico l’impatto è avvenuto tra una Nissan e una Range Rover. Secondo quanto si è appreso, fortunatamente, non si registrano feriti gravi ma solo dei lievi contusi.

Sul posto è arrivata l’ambulanza, i carabinieri e la polizia municipale di Rende per tutti i rilievi del caso e per gestire il traffico. Sul tratto interessato, infatti, si registrano lunghe code e traffico in tilt in entrambi i sensi di marcia ma soprattutto in direzione di Cosenza.