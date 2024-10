Ennesimo incidente sulla statale 107 tra Cosenza e Rende: tamponamento a catena – FOTO

COSENZA – Ennesimo incidente stradale questa mattina sulla statale 107 Silana Crotonese da Cosenza verso Rende, in direzione Paola. Le auto incidentate sono tre, si tratta di un tamponamento a catena. Le vetture hanno occupato un’intera corsia di marcia. Secondo quanto appreso, non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto è arrivata un’ambulanza. Sul tratto interessato si registrano lunghe code e traffico in tilt in entrambi i sensi di marcia a causa del tamponamento.

