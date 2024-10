Scontro tra auto sulla statale 107 tra Cosenza e Rende: traffico in tilt e lunghe code

COSENZA – Un violento scontro tra due autovetture (due Peugeot) si è verificato questa mattina sulla statale 107 Silana Crotonese da Cosenza verso Rende, all’altezza dell’hotel San Francesco in direzione Paola.

Secondo quanto appreso, non ci sarebbero feriti gravi ma solo una persona rimasta contusa. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e la polizia Municipale di Cosenza per tutti i rilievi del caso e gestire il traffico. Sul tratto interessato, infatti, si registrano lunghe code e traffico in tilt in entrambi i sensi di marcia.