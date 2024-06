Rende: scontro tra 3 auto sulla Statale 107 nei pressi dell’Università, tre feriti

RENDE – Statale 107 “Silana Crotonese” bloccata a Rende a causa di un violento incidente avvenuto poco dopo le 14:00 nei pressi dello svincolo per l’Università della Calabria. Due le auto coinvolte nel violento impatto le cui cause sono in corso di accertamento.

Sul posto sono arrivate due ambulanze per soccorrere tre persone rimaste ferite alcune delle quali in condizioni serie. Come detto si sono formate lunghe code e la Statale al momento risulta bloccata per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto stanno operando i vigili urbani di Rende.