Rende, poliziotto eroe e vigili del fuoco salvano una bimba di 1 anno rimasta chiusa in auto

RENDE – Una tragedia sfiorata in una calda mattina di fine estate grazie solo al provvidenziale intervento dell’ispettore di Polizia Reda Massimiliano ed al successivo lavoro dei vigili del fuoco. A Rende, nel quartiere Europa, una bimba di appena un anno era rimasta intrappolata in auto sotto il sole, mentre la temperatura all’interno dell’abitacolo saliva rapidamente fino a livelli insopportabili. Pochi minuti in più sarebbero potuti bastare a trasformare l’incidente in un dramma.

È accaduto tutto intorno alle 9:00 di lunedì scorso in via Berlino. Una giovane mamma, in preda al panico e in lacrime, chiedeva disperatamente aiuto dopo essersi accorta che la sua piccola era rimasta bloccata nell’abitacolo, con i finestrini chiusi e una temperatura interna che diventava rovente. Fortunatamente un passante, l’ispettore di polizia Massimiliano Reda, che si trovava in zona, è subito corso in soccorso della donna e della piccola. Ha immediatamente tentato di aprire l’auto e il finestrino ma senza successo. Resosi conto della gravità della situazione e con la bambina che appariva già disidratata e in forte difficoltà, ha subito allertato i vigili del fuoco.

Dalla vicina caserma di Rende una squadra è giunta in pochi minuti sul posto e, con l’aiuto dello stesso Reda, è riuscita a liberare la piccola, restituendola finalmente alle braccia della madre e del padre, accorso dopo essere stato avvisato dai presenti. La scena della liberazione è stata commovente: la bambina, spaventata e zuppa di sudore, è stata confortata dai genitori e dallo stesso ispettore Reda che ha voluto stringerla in un abbraccio.