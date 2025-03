Rende, nuovo incidente su Via Alessandro Manzoni a Surdo. I cittadini «i nostri allarmi inascoltati»

- Advertisement -

RENDE – Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche l’incidente ha fatto registrare disagi al traffico, con lunghe code da e per il comune di Marano, in attesa che la polizia Municipale completasse tutti i rilievi. Siamo su Via Alessandro Manzoni, a Surdo di Rende, arteria trafficatissima che da Saporito attraversa palazzi, condomini, villette e negozi e collega quella zona di Rende al vicino centro di Marano Marchesato.

Nella serata di oggi si è verificato l’ennesimo incidente stradale. E La dinamica è quella che ha accompagnato altri sinistri avvenuti sempre nello stesso posto: un’auto che esce dal parcheggio del supermercato Conad per immettersi, appunto, su Via Alessandro Manzoni e si scontra con un’altra auto, in questo caso una vettura che sopraggiungeva da Marano verso Cosenza. Come detto, nessuno è rimasto ferito ma l’incidente ha sollevato ancora una volta le richieste dei residenti che da tempo chiedono l‘installazione di dossi artificiali evidenziando la pericolosità di questa strada dove in alcune parti è totalmente assente la presenza dei marciapiedi, la segnaletica orizzontale è sparita e troppo spesso i limiti di velocità non vengono rispettati, mettendo a rischio l’incolumità delle persone.