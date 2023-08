Rende, ennesimo incidente in via Manzoni a Surdo. Residenti «su questa strada allarmi inascoltati»

RENDE (CS) – Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato questa mattina in contrada Surdo di Rende, precisamente in via Alessandro Manzoni nei pressi del Supermercato Conad. Un’arteria molto trafficata, che attraversa palazzi, condomini, villette e negozi, e collega quella zona di Rende al vicino centro di Marano Marchesato. Via Alessandro Manzoni è una strada pericolosa dove in alcune zone mancano totalmente i marciapiedi e sulla quale, troppo spesso, i limiti di velocità non vengono rispettati, mettendo a rischio l’incolumità delle persone.

Anche perché, proprio lungo la strada, si trova il supermercato dove in molti si recano a fare la spesa anche a piedi. Avevamo già raccolto la preoccupazione dei residenti che lamentavano l‘assoluta fatiscenza dell’asfalto, la mancanze della segnaletica orizzontale (non più visibile) cancellata nel tempo dagli agenti atmosferici e, soprattutto, la paura per chi cammina a piedi o attraversava la strada, visto che i mezzi sfrecciano a tutta velocità.

“Questa strada è pericolosa, si intervenga subito”

«Stamani – spiega un residente – abbiamo assistito ad uno scontro (l’ennesimo su questa strada), fortunatamente senza grave conseguenze alle persone, ma con danni alle auto. Un’auto usciva dal supermercato, l’alta viaggiava lungo la strada. Ma Al di là della dinamica, chiediamo ancora una volta interventi immediati. Nonostante i continui solleciti al Comune di Rende per prendere dei provvedimenti su come rendere sicura la circolazione stradale su via Alessandro Manzoni, niente è stato fatto. Dal momento che auto, moto, ma anche Pullman di linea e camion, sfrecciano a velocità sostenuta, di giorno e di notte, azzardando anche sorpassi pericolosissimi e mettendo in pericolo i pedoni e le tantissime persone che si recano al supermercato. Rinnoviamo ancora una volta la richiesta di installazione di dissuasori di velocità, un’adeguata segnaletica e il ripristino di quella relativa agli attraversamenti pedonali».