Rende: esperti a confronto su “Progressi in chirurgia oncologica collaterale”

RENDE – Fare prevenzione è oltremodo necessario per contrastare le patologie cliniche più aggressive che offuscano il nostro presente. È l’obiettivo del progetto “Il Rotary per la salute”, promosso dal Rotary Club Cosenza Sette Colli allo scopo di informare adeguatamente i cittadini e sensibilizzarli circa la necessità di sottoporsi a controlli periodici.

Su questa scia il club bruzio, guidato per l’Anno Rotariano 2024/25 dalla neo Presidente Maria Francesca Valente, ha organizzato una tavola rotonda sul tema “Progressi in chirurgia oncologica colorettale” in programma venerdì 13 settembre alle ore 19, presso la sala convegni dell’hotel S. Francesco di Rende.

L’iniziativa, promossa in partnership con l’Assessorato alla Salute del Comune di Cosenza, l’AFT Kos, il Poliambulatorio Ginecos e il Laboratorio di Analisi Cliniche Perugini, intende anzitutto informare i cittadini sui risultati dello screening già effettuato lo scorso anno dopo l’azione di sensibilizzazione effettuata dagli stessi volontari del club sulla problematica oncologica. Oltre a ciò, si è pensato di coinvolgere esperti qualificati che illustreranno lo stato dell’arte della ricerca medica nella lotta a quella che, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, è la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne, con la presenza di oltre 50mila nuovi casi all’anno.

Dopo i saluti istituzionali a cura della Presidente del RC Cosenza Sette Colli Maria Francesca Valente, del Sindaco di Cosenza Franz Caruso e dell’Assessore alla Salute del Comune bruzio Maria Teresa De Marco, interverranno come relatori Tullio Chimenti, referente dell’AFT KOS di Cosenza, Rosa Federica Talarico, oncologa presso il presidio ospedaliero “S. Francesco” a Paola, e Ludovico Docimo (in foto), Professore Ordinario di Chirurgia Generale, Direttore del Dipartimento Medico-Chirurgico ad Alta Specialità, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e Presidente Eletto della Società Italiana di Chirurgia. Modererà i lavori Antonino Iannello, chirurgo presso la casa di Cura “Villa del Sole” di Cosenza.