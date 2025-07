Rende: Consiglio comunale approva le linee programmatiche. Cordoglio per la piccola Simona Vanessa

- Advertisement -

RENDE – Un clima di profonda commozione ha accompagnato il secondo consiglio comunale della città di Rende, presieduto dal sindaco Sandro Principe. L’assise si è aperta con un sentito momento di vicinanza alla famiglia della piccola Simona Vanessa, la bambina tragicamente scomparsa nei giorni scorsi all’interno del Parco Acquatico di Rende. Le parole di cordoglio, pronunciate da diversi esponenti del consiglio, hanno sottolineato la gravità della perdita e il dolore condiviso da tutta la comunità.

Il Comune ha espresso il proprio impegno concreto nel sostenere la famiglia della bambina. In tal senso, l’Assessore al welfare, Daniela Ielasi ha annunciato un incontro con i familiari per pianificare ogni forma di assistenza necessaria. Sul piano giudiziario, è stata confermata l’esistenza di un’indagine penale in corso. Le autorità comunali, in attesa dell’esito investigativo, hanno ribadito la volontà di agire con responsabilità, senza intraprendere decisioni affrettate. Tra le misure previste, vi sarebbe anche il sequestro della struttura coinvolta nell’incidente, in attesa di chiarimenti definitivi.

A Cuzzocrea la delega all’Ambiente ed Energia

Nel corso della seduta, il sindaco ha comunicato ufficialmente la nomina in Giunta dell’assessore Andrea Cuzzocrea, con delega all’Ambiente ed Energia. La scelta è coerente con l’impegno dichiarato dall’amministrazione verso la transizione ecologica. Al posto di Cuzzocrea, subentra in Consiglio la consigliera Francesca Cufone.

Nel corso della seduta, prima di annunciare le linee programmatiche, il sindaco Principe ha tracciato una visione della politica come servizio, sottolineando la necessità di una comunicazione trasparente e costante con la cittadinanza. A differenza delle promesse elettorali spesso dimenticate, ha parlato di un progetto amministrativo concreto, motivato da obiettivi chiari.

Il primo cittadino ha anche ribadito il potenziale strategico della città, definita come un vero e proprio motore di sviluppo per l’intera provincia e per la regione Calabria è nata un interlocuzione positiva già con il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto su tanti aspetti. Un ruolo quello prossimo della città di Rende, valorizzato dalla presenza dell’Università della Calabria e di un’ampia area industriale. In tale ottica, sono stati annunciati interventi per potenziare le infrastrutture locali e risolvere le criticità ambientali che affliggono da tempo la zona industriale.

Un invito particolare è stato rivolto ai giovani: “Serve una nuova cultura politica – ha dichiarato Principe – capace di coinvolgere le nuove generazioni e renderle protagoniste del cambiamento”. L’intervento si è chiuso con un accenno a una visione a lungo termine, capace di guardare oltre la legislatura corrente, senza rinunciare a un’utopia concreta di miglioramento duraturo.

La Metropolitana leggera e lo svincolo A2 di Settimo

Nel corso della seduta, il Consiglio comunale ha approvato le linee programmatiche di mandato, cuore dell’azione amministrativa per i prossimi anni. Tra le priorità strategiche, spicca la realizzazione di una metropolitana leggera, integrata in un sistema di mobilità provinciale e regionale. L’infrastruttura – che sarà affidata a un unico soggetto attuatore tramite bando europeo – punta ad assorbire il traffico proveniente dai comuni a nord di Rende e a collegare in modo efficiente tutta l’area urbana.

Potenziamento del poliambulatorio di Quattromiglia

A supporto del progetto, sono previste opere infrastrutturali fondamentali, tra cui nuovi svincoli a Settimo di Rende, a sud di Cosenza, sull’autostrada del Mediterraneo, e la stazione ferroviaria di Santa Maria di Settimo, strategica per migliorare l’interconnessione dell’area urbana. L’opera si inserisce in un disegno più ampio che coinvolge anche il settore sanitario: la metropolitana faciliterà la realizzazione del Policlinico Universitario, in parallelo con l’istituzione della Facoltà di Medicina. Saranno inoltre richiesti interventi urgenti sull’Ospedale dell’Annunziata per garantirne la piena funzionalità, e si potenzierà il poliambulatorio di Quattromiglia, con nuovi ambulatori e servizi per anziani e disabili, accompagnati da un sistema organizzato per l’accesso alle cure.

Infine, le linee programmatiche confermano la volontà dell’amministrazione di rafforzare il ruolo educativo dell’Unione dei Comuni, promuovendo politiche del lavoro, assistenza sociale e soprattutto la valorizzazione dell’intera filiera della scuola pubblica nell’area urbana. L’obiettivo è garantire a bambini, giovani e famiglie servizi educativi completi, integrati e di qualità, in sinergia con Università e mondo del lavoro ecco alcune delle linee programmatiche.

Trasporti e Mobilità

Realizzazione della metropolitana leggera tra Cosenza, Università e area industriale, con gestione unificata tramite bando europeo .

Creazione di nuovi svincoli a Settimo di Rende e della stazione ferroviaria di Santa Maria di Settimo .

Integrazione della metro leggera in un sistema di mobilità regionale .

Attuazione del Piano di Bacino dei Trasporti , con coinvolgimento dei comuni limitrofi e istituzione di un soggetto intercomunale per il trasporto pubblico.

Dialogo con Trenitalia per estendere il Frecciarossa fino a Castiglione Cosentino Scalo.

Sanità e Servizi Sociosanitari

Supporto alla realizzazione del Policlinico Universitario e potenziamento dell’ Ospedale dell’Annunziata .

Ampliamento del poliambulatorio di Quattromiglia , con nuovi ambulatori e servizi per anziani e disabili.

Introduzione di un sistema di accompagnamento per l’accesso alle cure.

Scuola e Formazione

Piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole , efficientamento energetico, eliminazione barriere architettoniche e creazione di nuovi plessi.

Potenziamento di tempo pieno, mensa, trasporto scolastico, servizi per l’infanzia e doposcuola .

Piani educativi comunali integrati , con laboratori culturali, sportivi, digitali e ambientali.

Contrasto alla dispersione scolastica e valorizzazione della formazione professionale, con corsi, stage, tirocini e sinergia con l’Università.

Politiche Sociali

Assistenza domiciliare e telemedicina per anziani , servizi di trasporto sociale, sportelli dedicati e invecchiamento attivo (orti urbani, Università della Terza Età, volontariato).

Sostegno alla maternità e al lavoro femminile : asili nido a tariffa agevolata, coworking con spazi baby, buoni servizio.

Inclusione delle persone con disabilità: progetti per il “Dopo di Noi”, cohousing, sportelli autismo, tavolo tecnico, accessibilità nei trasporti.

Urbanistica e Ambiente – “Rende 2035”

Adozione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Piano Strutturale di Area (PSA) , ispirati a consumo zero di suolo e rigenerazione urbana .

Incentivi al cohousing e housing sociale , destinazione di alloggi a studenti e giovani coppie.

Potenziamento del verde urbano , creazione di reti ecologiche e orti urbani.

Gestione del rischio idrogeologico , rete ciclabile e mobilità sostenibile.

Collegio dei Garanti del Verde e Bilancio Arboreo per monitoraggio ambientale.

Bilancio e Trasparenza

Recupero dei crediti comunali con strumenti digitali, piani di rientro e strategie personalizzate.

Digitalizzazione dei pagamenti, uso dell’intelligenza artificiale e campagne di sensibilizzazione sul pagamento dei tributi.

Legalità

Potenziamento della videosorveglianza e istituzione di un Osservatorio sulla criminalità e infiltrazioni mafiose .

Educazione alla legalità nelle scuole e campagne di comunicazione civica .

Certificazione di tracciabilità per le imprese locali, promozione della trasparenza economica.

Sviluppo Economico e Area Industriale

Potenziamento dell’ area industriale , con miglioramento della viabilità e dei trasporti.

Creazione di un Centro Servizi per supporto a imprese, innovazione e coworking.

Agevolazioni fiscali e sinergia con l’Università della Calabria per ricerca e sviluppo.

Imprese, Artigianato e Impresa Sociale

Sostegno all’ artigianato digitale e sostenibile , con incentivi, voucher formativi e reti d’impresa.

Supporto all’impresa sociale, soprattutto nei settori culturali, green e del welfare.

Ente Fiera Città di Rende

Creazione di un ente pubblico-privato per organizzare fiere e saloni tematici, generando occupazione e attrattività nazionale.

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Promozione di CER nei quartieri e nell’area industriale, coinvolgendo cittadini, imprese e amministrazione.

Attivazione di fondi di garanzia e spazi pubblici per la produzione di energia rinnovabile.

Smart City

Servizi pubblici digitali, semafori intelligenti, trasporto pubblico efficiente con app, Wi-Fi pubblico e alfabetizzazione digitale.

Cultura, Turismo e Tempo Libero

Calendario stabile di eventi culturali , grandi festival, promozione dei borghi e percorsi enogastronomici.

Rilancio del Parco Robinson , realizzazione di nuovi parchi (Campagnano).

Uso di realtà virtuale nei musei, creazione del “ Paese-Albergo ” a Rende Centro.

Progetti come Academy Cucina, Academy Pizza, e valorizzazione delle tradizioni locali.

Valorizzazione di Rende Centro

Sviluppo di Rende Centro come borgo turistico diffuso con scale mobili, ristrutturazione di palazzi storici, sede comunale nel vecchio maniero e galleria d’arte all’ex GIL.

Cerimonie di laurea nei musei comunali, progetti culturali e miglioramento dell’area cimiteriale