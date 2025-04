Rende, Bonanno lancia il progetto “I Navigli del Sud” lungo i torrenti Emoli e Surdo: svago all’aria aperta

- Advertisement -

RENDE – «I giovani non devono essere soffocati, ma semplicemente valorizzati e indirizzati verso aree idonee, lontane dalle zone residenziali, per garantire ai cittadini la giusta tranquillità e limitare i problemi legati a rumori e schiamazzi della movida notturna. Proprio per questo, noi di Libertà in Movimento – Bonanno Sindaco proponiamo un progetto concreto “I Navigli del Sud”: un’area dedicata allo svago, allo shopping e perché no, alla movida notturna. Spazi di svago immersi nella natura, accessibili a tutti i giovani e a tutti coloro che desiderano trascorrere momenti di aggregazione in armonia con l’ambiente». È quanto scrive in una nota la lista a supporto del candidato a sindaco di Rende Luciano Bonanno.

Il progetto i Navigli del Sud

«Grazie a questa proposta realizzabile, pensata per essere al centro della città ma opportunamente distante dalle aree residenziali, possiamo finalmente coniugare lo svago e la movida notturna dei giovani con la serenità dei residenti. Il progetto – spiega la lista – nasce dalla volontà di dare un rilancio del commercio di questa città e una risposta concreta a un’esigenza reale: spostare la movida notturna dalle zone residenziali a zone appositamente studiate e attrezzate, salvaguardando così sia il diritto al divertimento che il diritto al riposo».

«Confido – ha aggiunto Bonanno – che i cittadini di Rende sapranno apprezzare e valorizzare i nostri progetti e programmi. Se mi sarà data fiducia, guiderò con impegno e amore la nostra città per i prossimi cinque anni, portando avanti soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita di tutta la comunità che mi ha visto crescere».