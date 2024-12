Referendum città unica, dopo il voto quali scenari urbani? Il dibattito a Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – L’associazione politico-culturale Controcorrente organizza una manifestazione sul tema “Dopo il voto: scenari urbani”. L’incontro è previsto giovedì 5 dicembre alle ore 17.00 nella sala della CGIL a Cosenza (Piazza Vittoria, 24). Ad animare la discussione sul referendum e sul dopo referendum saranno il sindaco di Cosenza Franz Caruso e il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi insieme ai soci dell’associazione Andrea De Seta e Walter Nocito. Introdurrà i lavori la presidente Carolina Casalnovo.

La netta affermazione del No determina una modifica in un percorso che lo schieramento politico quasi al completo, da destra a sinistra, credeva già determinato dall’esito positivo della consultazione. I cittadini hanno invece dato un’indicazione diversa. Si deve considerare tutto archiviato o forse è necessario ripensare a quali scenari urbani si deve lavorare fin da ora? Agglomerato urbano, servizi comuni, città policentrica: quali sono le dinamiche in atto? Una percentuale di votanti così bassa quale messaggio consegna alla politica e alle amministrazioni? E, ancora, la sconfitta della destra e della sua legge che imponeva la fusione e la contemporanea sconfitta della sinistra che non è in sintonia con i cittadini e che non ha neppure saputo valutare l’opportunità politica di essere nettamente oppositori di questo progetto imposto, quali conseguenze avranno? Questo ed altro verrà valutato insieme agli ospiti e agli interventi dei presenti in sala.