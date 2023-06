‘PuliAmo Cosenza’, una giornata dedicata alla sostenibilità

COSENZA – Save The Planet Onlus promuove progetti, azioni e soluzioni concrete per aiutare il nostro pianeta e tutelare l’ambiente. L’associazione no profit ha lo scopo di mettere in atto i principi della sostenibilità, la solidarietà e l’innovazione responsabile, per invertire la rotta dell’emergenza climatica e della crisi ambientale.

“Un’antica leggenda africana narra che – scrive l’associazione – un giorno, in una foresta, scoppiò un incendio devastante che fece fuggire tutti i suoi abitanti animali. Ad un tratto, un fiero leone vide un colibrì che volava tutto indaffarato nella direzione del tremendo incendio. Il leone, preoccupato per la vita del piccolo uccellino, tentò di fermarlo ed avvisarlo del pericolo, per fargli cambiare direzione. Ma il coraggiosissimo colibrì rispose che c’era bisogno del suo aiuto per riuscire a spegnere l’incendio. Il leone, meravigliato, replicò che la singola goccia d’acqua che trasportava con il suo becco non sarebbe stata sufficiente a sedare il grande incendio. Allora il colibrì, sempre più deciso, disse al re della foresta: «Io faccio la mia parte e questo crea la differenza»”.

Sabato 10 giugno dalle ore 9 a Cosenza, in piazza dei Bruzi si terrà PuliAmo Cosenza, giornata dedicata alla sostenibilità compartecipata dal Comune di Cosenza. Nell’attuazione del progetto saranno presenti diversi partner che hanno già avviato un percorso virtuoso sulla sostenibilità ambientale; insieme per essere tanti piccoli Colibrì.