Provincia di Cosenza istituisce una borsa di studio in ricordo di Tonino Acri

COSENZA – «Ricorre oggi l’anniversario della morte di Tonino Acri, indimenticato Presidente della Provincia, che il 9 dicembre 2009 ha lasciato la Calabria e San Giovanni in Fiore orfane di uno dei suoi figli più capaci». La presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, la definisce una data indimenticabile, perché «quel nefasto giorno non abbiamo perso soltanto un gigante della politica, apprezzato a 360 gradi da tutti gli schieramenti e da tutti i partiti, ma un uomo di grande umanità che ha lasciato un segno indelebile in tutti noi».

«Tonino Acri non era solo un politico, ma un uomo di dialogo capace di unire le comunità e di ascoltare le esigenze dei cittadini. La sua dedizione – dichiara Succurro – al servizio pubblico e il suo amore per la nostra terra hanno contribuito a costruire un futuro migliore per la comunità».

In questo giorno di commemorazione, il desiderio è di celebrare il suo straordinario legato e continuare a trarre ispirazione dai suoi valori. Pertanto, «da Presidente della Provincia e soprattutto da Sangiovannese sono orgogliosa di ricoprire le cariche che lui stesso ha ricoperto in passato e per tale motivo annuncio l’istituzione di una borsa di studio in suo nome. Che il suo esempio ci guidi nel nostro impegno quotidiano per una provincia sempre più forte e coesa».