Processo Bergamini, la sentenza sulla morte dell’ex calciatore del Cosenza slitta a dopo l’estate

COSENZA – Non più fine luglio ma con molta probabilità i primissimi giorni di ottobre. La sentenza sul lunghissimo processo (ben 60 udienze) sulla morte dell’ex calciatore del Cosenza Denis Bergamini, che vede come unica imputata l’ex fidanzata Isabella Internò, arriverà in autunno. In un primo momento la requisitoria del PM Primicerio era prevista per i primi di luglio, poi sarebbe toccato alla parte Civile e alla difesa con sentenza prevista per la fine del mese di luglio. Ma a seguito dell’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria dei penalisti (a livello nazionale), per i giorni 10, 11 e 12 luglio, la Presidente della Corte D’Assese Paola Lucente ha formulato un nuovo calendario con le ultime importanti udienze spostate a questo punto a dopo l’estate.

Il nuovo calendario delle udienze

La requisitoria del Pubblico Ministero Luca Primicerio con una doppia seduta, si terrà il 19 e il 20 settembre. Poi, il 23 e 24 settembre sarà il turno della parte civile che difende la famiglia Bergamini con il pool di avvocati diretti da Fabio Anselmo. Infine il 26 e il 30 settembre ci sarà l’arringa degli avvocati difensori della Internò guidati da Angelo Pugliese. Il primo di ottobre, dopo le eventuali repliche del PM, ci sarà la camera di consiglio dei giudici con la pronuncia della sentenza di primo grado a quasi 35 anni dalla morte del calciatore del Cosenza.