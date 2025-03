Presidio Usb davanti l’Asp di Cosenza «chiarezza su procedure e scorrimento delle graduatorie per gli OSS»

COSENZA – Nuovo presidio dell’Unione sindacale di base di Cosenza davanti la sede dell’Asp in via Alimena per chiedere chiarezza sul futuro dei tanti operatori socio sanitari idonei che da anni, attendono lo scorrimento delle graduatorie. «L’Asp di Cosenza può procedere sia ad incarichi – spiega Caterina Falanga del sindacato – che a sostituzioni perchè c’è una grande carenza di questo profilo, sia nelle aree chirurgiche che nei Pronto soccorso».

«Per questi motivi chiediamo chiarezza circa le convocazioni e sul nuovo avviso pubblico per operatori socio sanitari che, di fatto, presenta alcune irregolarità che abbiamo segnalato alla Regione Calabria, al Dipartimento Tutela della Salute, anche in virtù delle normative sul contenimento del tetto di spesa».

«Con una graduatoria attiva di tale profilo – conclude – riteniamo non necessario procedere con nuove procedure concorsuali. Su questo vogliamo delle risposte. Continueremo a vigilare soprattutto a seguito dell’approvazione dell’emendamento in Consiglio regionale, che di fatto proroga e dà piena efficacia alle graduatorie a tempo determinato a partire dal 2021».