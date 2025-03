Operatori Socio Sanitari idonei all’Asp di Cosenza, un emendamento riapre le speranze

- Advertisement -

COSENZA – Buone notizie per gli operatori socio-sanitari che compaiono nella graduatoria di idonei dell’Asp di Cosenza. “È con grande soddisfazione che l’Unione Sindacale di Base di Cosenza annuncia un passo significativo nella vertenza di questi operatori socio-sanitari idonei a tempo determinato. Lavoratori che, purtroppo – comunica la sigla sindacale – non hanno avuto accesso al diritto al lavoro per quasi tutta la vigenza della graduatoria”. Ma ecco gli spiragli: “Ieri, in sede di Consiglio regionale, abbiamo potuto appurare l’assunzione di responsabilità sociale e politica da parte della classe politica calabrese e del dirigente del Dipartimento Tutela della Salute, Tommaso Calabrò, i quali hanno lavorato su un emendamento affinché tutti gli OSS. delle graduatorie a tempo determinato abbiano accesso al comparto sanità, nell’esercizio di un proprio diritto. Un importante cambio di passo a seguito delle accese proteste delle ultime settimane”.

Cosa succederà adesso? Lo spiega l’USB: “Uno strumento che, inequivocabilmente, mira a sanare l’ingiustizia concretizzatasi in questi anni per gli idonei dell’Asp di Cosenza e per quelli di altre province. Adesso non ci sono più indugi; i lavoratori idonei delle graduatorie a tempo determinato, anche di avvisi pubblici, non possono essere ignorati. Purtroppo, seppur molto disponibile, l’Asp di Cosenza ha dimostrato, a più riprese, delle battute d’arresto e scarsa trasparenza nella gestione di questa situazione, interagendo con la nostra organizzazione sindacale in modo da sembrare impossibilitata a procedere allo scorrimento”.

Nella comunicazione dell’Unione Sindacale di Base si legge che “l’emendamento approvato ci indica chiaramente che non è così e ci auspichiamo che le necessità dei lavoratori e della collettività non siano trattate, ancora, con superficialità. È giunta l’ora della concretezza. Continueremo a vigilare in maniera determinata e instancabile per garantire che venga ripristinata l’equità e che le attuali criticità nelle strutture sanitarie della provincia vengano sanate in tempi rapidi con l’assunzione degli operatori socio-sanitari. Dall’ospedale Spoke di Paola a Castrovillari, dal presidio ospedaliero di Corigliano-Rossano fino ad arrivare a quello di San Giovanni in Fiore. Una decisione che, siamo certi – conclude la nota – avrà benefici concreti per l’intera collettività, migliorando la qualità dei servizi sanitari e restituendo il giusto riconoscimento a chi ogni giorno lavora con dedizione e impegno”. Infine la rassicurazione: “L’Unione Sindacale di Base di Cosenza e gli OSS idonei avvertono che la lotta non si ferma ma cambia pagina, affinché si faccia giustizia. Per il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori e le lavoratrici che fanno parte di questa fondamentale realtà. Unione Sindacale di Base di Cosenza e OSS idonei”-