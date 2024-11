Perdite idriche a Donnici, De Cicco a Spadafora: “stiamo intervenendo, polemiche strumentali”

- Advertisement -

COSENZA – “Ancora una volta il consigliere Spadafora interviene sulle perdite idriche in maniera parziale e strumentale, come se Donnici fosse un Comune a se e non, invece, una frazione importante di Cosenza. In questa ottica parziale e, oserei dire quasi discriminatoria, il consigliere Spadafora arreca danno all’intera comunità cosentina che, per crescere, deve essere unita e ben amalgamata”. Lo afferma l’assessore alla manutenzione Francesco De Cicco, replicando alle affermazioni del consigliere Francesco Spadafora, ritenute strumentali e faziose.

“Per l’Amministrazione targata Franz Caruso, infatti – prosegue l’assessore De Cicco – non ci sono cittadini di serie A o di serie B, né zone più belle ed altre più brutte. Franz Caruso e la sua intera amministrazione comunale operano per il bene complessivo della città. In quest’azione lungimirante che stiamo portando avanti Donnici occupa il posto di primo piano che merita e, mentre in passato è stata abbandonata a se stessa, oggi stiamo facendo ogni sforzo utile a riconnetterla all’intero territorio urbano con investimenti e progetti non fini a se stessi, ma inseriti in una strategia di sviluppo complessivo ed omogeneo di Cosenza.

Detto ciò, con riferimento alle perdite idriche che insistono sull’intero territorio stiamo intervenendo tempestivamente e seguendo le urgenze/emergenze. Stia tranquillo, pertanto, Spadafora. Noi non stiamo con le mani nelle mani, ma lavoriamo costantemente e quotidianamente per la collettività tutta, senza preferire questo o quel territorio a seconda di dove abitiamo. A Donnici, peraltro, abbiamo già risolto diverse situazioni di criticità, mentre in questi giorni stiamo portando a soluzione problematiche pure importanti in altre zone cittadine. Comunque sia sappia il consigliere Spadafora che ad oggi insistono complessivamente 8 perdite idriche in città, che sono già alla nostra attenzione. Alcune si sono manifestate su Donnici, dove, comunque, interverremo nel più breve tempo possibile”.