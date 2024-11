Cosenza, consigliere Spadafora denuncia: «numerose perdite idriche ignorate da settimane»

COSENZA – “Credo non ci sia cosa più fastidiosa per qualsiasi cittadino quando assiste allo spreco di una preziosa e inestimabile risorsa quale è l’acqua, che invece dovrebbe essere a tutti costi salvaguardata, soprattutto alla luce dell’incremento della siccità. Trovo pertanto assurdo che il nostro ente, in particolar modo l’ufficio preposto a tali compiti, non corra ai ripari per evitare questi problemi, i quali di conseguenza mettono seriamente a rischio l’approvigionamento idrico alle utenze”. Così il consigliere comunale di Cosenza Francesco Spadafora: “Non è assolutamente mia intenzione esprimere giudizi sull’operato di chicchessia, ma l’impressione è quella che riguardo ad alcune problematiche che riflettono sulla quotidianità dei cittadini, non si registra un’adeguata attenzione da parte di chi contrariamente è chiamato ad affrontarle”.

Perdite a Donnici, Cozzo Presta e anche Portapiana

“Sono, infatti, diverse settimane che nel nostro territorio comunale esistono perdite sulle condotte idriche pubbliche che non vengono riparate, nonostante le segnalazioni effettuate agli uffici comunali preposti sia parte dei cittadini che dai consiglieri comunali. La maggior parte di esse si registrano nell’area di Donnici, principalmente quella che insiste in località Falco di Fiego, subito dopo il circolo ‘Acli Fiego’, nel quale nei prossimi giorni sarà celebrata la tradizionale festa del Ringraziamento. Qui l’acqua fuoriesce in modo incessante dall’asfalto che oltre a scorrere lungo la carreggiata, fatiscente e pericolosa per la presenza di buche e la mancanza di barriere di sicurezza, tant’è che pochi giorni fa l’azienda Amaco ha sospeso le corse, si infiltra in un’abitazione privata posta nelle immediate vicinanze di questa rottura”.

“Altra situazione incresciosa, nonché di pericolo, è quella che si registra nella zona di Cozzo Presta, precisamente in località Frattina, dove a causa della tubatura rotta l’acqua si riversa all’interno di alcuni terreni con la conseguenza di poter creare rischiose frane e smottamenti”. “Ulteriori dispersioni si constatano lungo la strada comunale di Lucido – Monterosa – Albo, nelle zone di S. Elia e Timpone degli Ulivi, nella frazione di Donnici Superiore, nonché sopra il quartiere di Portapiana, precisamente sul tratto di strada della ex SS 19 delle Calabrie, in cui è presente un muro di contenimento dal quale, da circa tre anni, scorre a dismisura un’impressionante quantitativo di acqua”.

“Quanto si sta verificando, senza polemica alcuna, è molto grave ed ineccepibile. Anzi, sprecare un bene prezioso e fondamentale come l’acqua, per quanto mi riguarda, risulta essere davvero assurdo. Per quanto sopra segnalato, mi appello pubblicamente al sindaco affinché faccia celermente intervenire chi di competenza sia per evitare l’increscioso spreco della preziosa e necessaria risorsa idrica che eliminare pericoli e disagi ai cittadini, i quali devono ricevere necessariamente tutti la stessa attenzione”.