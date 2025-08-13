HomeArea Urbana

Padre Fedele: aperta la camera ardente, il sindaco Caruso proclama il lutto cittadino

Nel provvedimento Franz Caruso ha ordinato l'esposizione delle bandiere a mezz'asta in tutte le sedi comunali, nella giornata delle esequie, in programma domani

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Il sindaco di Cosenza Franz Caruso, ha proclamato il lutto cittadino, per la giornata di domani, giovedì 14 agosto, per la scomparsa di Padre Fedele Bisceglia. Una decisione che interpreta il comune sentimento della cittadinanza, di voler manifestare in modo tangibile il cordoglio dell’intera comunità cosentina e la vicinanza di tutta l’Amministrazione comunale per la scomparsa del frate cappuccino.

Nel provvedimento Franz Caruso ha ordinato l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutte le sedi comunali, nella giornata delle esequie, in programma domani alle 10,00, nella Chiesa del SS Crocifisso della Riforma. Il sindaco ha inoltre, rivolto un invito ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, e agli organizzatori di eventi e iniziative di ogni genere, ad evitare di porre in essere, in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre, comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino.

Caruso ha espresso sui suoi canali social profonda commozione per la scomparsa di Padre Fedele Bisceglia. “Oggi – ha scritto Franz Caruso – è una triste giornata per la città di Cosenza. La scomparsa di Padre Fedele ci mette di fronte alla realtà di una grande perdita per tutti i cosentini e soprattutto per tutti coloro – gli ultimi, i senzatetto, gli extracomunitari, le persone fragili- che, grazie alla sua opera di grande altruismo e generosità, si sono sentiti accolti, hanno trovato una casa e quel calore umano che altrimenti non avrebbero avuto. Con Padre Fedele – ha proseguito Franz Caruso – scompare un caro amico, con il quale ho condiviso, nelle aule di tribunale, assistendolo nella difesa, un’esperienza amara e che gli procurò grandi sofferenze. Avremo tempo e modo di ricordarne la figura e il carisma per come merita. Caro Padre Fedele, fai buon viaggio! Cosenza ti ricorderà per sempre”.

Il sindaco che era fuori città, rientrerà in serata a Cosenza per recarsi in visita alla camera ardente allestita nella cappella di Casa San Francesco-Oasi Francescana dove, accompagnato dal Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, deporrà davanti al feretro di Padre Fedele il sigillo della città di Cosenza, dando seguito al proposito che, purtroppo, non è stato possibile concretizzare con il frate in vita, quale segno concreto volto a celebrarne l’importante opera missionaria portata avanti per tanti anni a favore di quanti hanno popolato e popolano l’area del disagio.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Estate, vacanze e viaggi: la Polizia di Stato sempre al fianco dei cittadini

Area Urbana
COSENZA - Il traffico, in estate, per via delle vacanze, sulle principali arterie aumenta ma la Polizia di Stato non ferma il proprio impegno...
polizia vibo

Minaccia di “tagliare la gola” ai poliziotti: arrestato 34enne in un’area di servizio

Calabria
REGGIO CALABRIA - Momenti di tensione nella zona nord di Reggio Calabria, dove un cittadino marocchino di 34 anni, senza fissa dimora e con...
padre fedele (1)

Padre Fedele: un’ondata di cordoglio per la scomparsa del “monaco ultrà”, la sua luce...

Area Urbana
COSENZA - Tra i primi a ricordare Padre Fedele è Sergio Crocco, presidente dell'associazione intitolata a Piero Romeo. "Abbiamo perso Padre Fedele. Cosenza ha...
Sequestro Orsomarso

Carenze igienico sanitarie, abusivismo e violazioni ambientali, sotto sequestro un ristorante ad Orsomarso

Provincia
ORSOMARSO (CS) - Nei giorni scorsi nel comune di Orsomarso, nel cuore del Parco nazionale del Pollino, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di...

Padre Fedele: la camera ardente all’Oasi Francescana, domani i funerali nel Santuario del Crocifisso

Area Urbana
COSENZA - La città si prepara a dare l'ultimo saluto a Padre Fedele Bisceglia, morto nella notte all'età di 87 anni, mentre era ricoverato...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36955Area Urbana22234Provincia19728Italia7982Sport3836Tirreno2864Università1446
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

polizia vibo
Calabria

Minaccia di “tagliare la gola” ai poliziotti: arrestato 34enne in un’area...

REGGIO CALABRIA - Momenti di tensione nella zona nord di Reggio Calabria, dove un cittadino marocchino di 34 anni, senza fissa dimora e con...
padre fedele (1)
Area Urbana

Padre Fedele: un’ondata di cordoglio per la scomparsa del “monaco ultrà”,...

COSENZA - Tra i primi a ricordare Padre Fedele è Sergio Crocco, presidente dell'associazione intitolata a Piero Romeo. "Abbiamo perso Padre Fedele. Cosenza ha...
Area Urbana

Padre Fedele: la camera ardente all’Oasi Francescana, domani i funerali nel...

COSENZA - La città si prepara a dare l'ultimo saluto a Padre Fedele Bisceglia, morto nella notte all'età di 87 anni, mentre era ricoverato...
Padre Fedele e Berraou
Area Urbana

Padre Fedele, dolore della comunità islamica «fratellanza, rispetto e collaborazione autentica»

COSENZA - "Padre Fedele è stato per decenni un punto di riferimento spirituale, sociale e umano, non solo per la comunità cristiana, ma anche...
guardia finanza spezzano sila san giovanni in fiore
Provincia

Spezzano Sila, scoperto un falso dentista. Sotto sequestro lo studio e...

SPEZZANO DELLA SILA (CS) - I finanzieri di San Giovanni in Fiore hanno scoperto un soggetto – mai iscritto all’ordine dei Medici e degli...
Area Urbana

Addio a Padre Fedele: si è spento nella notte all’Inrca «una...

COSENZA - Con profondo dolore, l’Associazione Il Paradiso dei Poveri ha comunicato che Padre Fedele è tornato alla Casa del Padre. Si è spento...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA