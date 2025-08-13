Padre Fedele: la camera ardente all’Oasi Francescana, domani i funerali nel Santuario del Crocifisso

- Advertisement -

COSENZA – La città si prepara a dare l’ultimo saluto a Padre Fedele Bisceglia, morto nella notte all’età di 87 anni, mentre era ricoverato alla clinica Inrca di Cosenza. Secondo quanto comunicato dalla presidente dell’associazione Il Paradiso dei Poveri, Teresa Boero, “la camera ardente è allestita, nel rispetto delle volontà di Padre Fedele, presso la cappella dell’Oasi Francescana, dedicata a Sant’Anna in memoria di Sua madre”.

“Le esequie saranno celebrate domani, giovedì 14 agosto, alle ore 10, nel Santuario del SS. Crocifisso, luogo in cui realizzò la sua vocazione di frate, di sacerdote, di predicatore e missionario”.

La salma visiterà poi il Paradiso dei Poveri, sua dimora e poi raggiungerà alle 14, la Basilica di Sant’Angelo d’Acri, dove Padre Fedele operò con entusiasmo negli anni giovanili. “Volendo rimanere per sempre unito alla Chiesa, ai Frati Minori Cappuccini e ai poveri, chiede che sia posta fine ad ogni contrarietà, divisione e rancore e che il suo ricordo rimanga per tutti, segno di riconciliazione, unione, pace e vero bene”. Padre Fedele riposerà nel cimitero di Dipignano.