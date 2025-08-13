HomeArea Urbana

Padre Fedele: la camera ardente all’Oasi Francescana, domani i funerali nel Santuario del Crocifisso

Nella comunicazione le volontà di Padre Fedele "che sia posta fine ad ogni contrarietà, divisione e rancore e che il suo ricordo rimanga per tutti, segno di riconciliazione, unione, pace e vero bene"

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – La città si prepara a dare l’ultimo saluto a Padre Fedele Bisceglia, morto nella notte all’età di 87 anni, mentre era ricoverato alla clinica Inrca di Cosenza. Secondo quanto comunicato dalla presidente dell’associazione Il Paradiso dei Poveri, Teresa Boero, “la camera ardente è allestita, nel rispetto delle volontà di Padre Fedele, presso la cappella dell’Oasi Francescana, dedicata a Sant’Anna in memoria di Sua madre”.

“Le esequie saranno celebrate domani, giovedì 14 agosto, alle ore 10, nel Santuario del SS. Crocifisso, luogo in cui realizzò la sua vocazione di frate, di sacerdote, di predicatore e missionario”.

La salma visiterà poi il Paradiso dei Poveri, sua dimora e poi raggiungerà alle 14, la Basilica di Sant’Angelo d’Acri, dove Padre Fedele operò con entusiasmo negli anni giovanili. “Volendo rimanere per sempre unito alla Chiesa, ai Frati Minori Cappuccini e ai poveri, chiede che sia posta fine ad ogni contrarietà, divisione e rancore e che il suo ricordo rimanga per tutti, segno di riconciliazione, unione, pace e vero bene”. Padre Fedele riposerà nel cimitero di Dipignano.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Rossano: lo sfogo di una madre in vacanza in località Zolfara «il mare è...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - “Mamma, perché portiamo via l’ombrellone?”, “perché rispettiamo la legge”. È questo il dialogo che ogni giorno Roberta, 30enne originaria della provincia...
Padre Fedele e Berraou

Padre Fedele, dolore della comunità islamica «fratellanza, rispetto e collaborazione autentica»

Area Urbana
COSENZA - "Padre Fedele è stato per decenni un punto di riferimento spirituale, sociale e umano, non solo per la comunità cristiana, ma anche...
guardia finanza spezzano sila san giovanni in fiore

Spezzano Sila, scoperto un falso dentista. Sotto sequestro lo studio e denaro contante

Provincia
SPEZZANO DELLA SILA (CS) - I finanzieri di San Giovanni in Fiore hanno scoperto un soggetto – mai iscritto all’ordine dei Medici e degli...
Padre Fedele Bisceglia collage

Padre Fedele Bisceglia, Cosenza piange il “monaco ultrà”: la fede, l’amore per gli ultimi...

Area Urbana
COSENZA - Cosenza piange Padre Fedele Bisceglia, morto all'età di 87 anni. Si è spento nella notte. Fondatore dell’Oasi Francescana e del Paradiso dei...

Addio a Padre Fedele: si è spento nella notte all’Inrca «una vita dedicata agli...

Area Urbana
COSENZA - Con profondo dolore, l’Associazione Il Paradiso dei Poveri ha comunicato che Padre Fedele è tornato alla Casa del Padre. Si è spento...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36954Area Urbana22231Provincia19727Italia7982Sport3836Tirreno2864Università1446
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Padre Fedele e Berraou
Area Urbana

Padre Fedele, dolore della comunità islamica «fratellanza, rispetto e collaborazione autentica»

COSENZA - "Padre Fedele è stato per decenni un punto di riferimento spirituale, sociale e umano, non solo per la comunità cristiana, ma anche...
guardia finanza spezzano sila san giovanni in fiore
Provincia

Spezzano Sila, scoperto un falso dentista. Sotto sequestro lo studio e...

SPEZZANO DELLA SILA (CS) - I finanzieri di San Giovanni in Fiore hanno scoperto un soggetto – mai iscritto all’ordine dei Medici e degli...
Area Urbana

Addio a Padre Fedele: si è spento nella notte all’Inrca «una...

COSENZA - Con profondo dolore, l’Associazione Il Paradiso dei Poveri ha comunicato che Padre Fedele è tornato alla Casa del Padre. Si è spento...
Calabria

Trasporti: l’ex assessore Musmanno dopo le dichiarazioni di Gianluca Gallo «parlano...

CATANZARO - «Ho letto con curiosità le dichiarazioni dell’assessore Gianluca Gallo. Presumo che abbia risposto per conto del presidente Occhiuto in qualità di titolare...
food truck agata mollica
Area Urbana

Botulino nei panini: selfie davanti al food truck di Diamante, Ordine...

DIAMANTE (CS) - Quando le tragedie sfociano nell'insostenibile frenesia dei social network. Nel pieno di una tragedia legata ai casi di botulino scoppiati a...
incendi vescovo checchinato
Area Urbana

Incendi: il monito del vescovo di Cosenza, Checchinato «gravi peccati contro...

COSENZA - “Gli incendi stanno devastando il nostro già fragile territorio, anche la nostra diocesi è duramente colpita”. Con queste parole, l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA