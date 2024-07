Occhiuto all’Annunziata: «tante difficoltà ma tanto impegno per renderlo un ospedale civile»

COSENZA – Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto ha partecipato questa mattina all’inaugurazione del nuovo pronto soccorso di Cosenza, più ampio, moderno e tecnologico. Insieme a lui anche il commissario dell’azienda ospedalier commissario di Cosenza Vitaliano De Salazar e il nuovo direttore del pronto soccorso di Cosenza, Lorenzo D’Urso.

“Continueremo a lavorare per fare di questo ospedale, che io e De Salaz l’abbiamo raccolto quando era l’ultimo ospedale d’Italia, un ospedale civile”, ha esordito Occhiuto davanti ai giornalisti. “Lo faremo anche grazie all’università, sono molto felice dell’ottimo lavoro che sta facendo il rettore Leone, che ci consentirà di fare di questo ospedale un policlinico universitario capace di attrarre autentiche eccellenze nazionali”, ha precisato il governatore definendo come “lavoro complicato, difficile, so bene che c’è moltissimo da fare, ma lo stiamo facendo con grande impegno”.

Infermieri imboscati, Occhiuto: “ho informato le autorità competenti”

“Purtroppo nella sanità non è facile risolvere i problemi immediatamente perché nessuno ha la bacchetta magica. Avevo parlato di questa vicenda degli infermieri – chiosa Occhiuto riferendosi ai sanitari imboscati e che ‘non lavorano’ in Calabria – ma non è una notizia nuova, l’avevamo già scritto qualche mese fa, del problema degli imboscati nelle strutture sanitarie di Calabresi. Il presidente della Regione precisa però di aver “fatto una ricognizione che ci ha fatto vedere in maniera puntuale dove ci sono più problemi, problemi che sono realizzati nel corso degli anni, a volte degli ultimi due decenni”.

Io ho informato le autorità competenti già qualche settimana fa e sono convinto che presto si farà chiarezza nell’interesse dei pazienti, ma anche nell’interesse del personale sanitario che lavora con grande abnegazione negli ospedali e che a volte è costretto a caricarsi anche i carichi di lavoro di chi invece con comportamenti opportunistici si sottrae, ai turni di notte o all’attività per la quale è stato assunto. Se ci sono delle patologie che sono effettivamente inabilitanti – conclude Occhiuto – è bene che si garantiscano ai lavoratori i giusti diritti, ma se ci sono dei medici compiacenti nelle aziende sanitarie e ospedaliere che nel corso degli anni passati hanno abusato del loro potere concedendo inabilità e idoneità anche quando queste non andavano concesse, questi fenomeni sono reato e vanno perseguiti”.