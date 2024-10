‘Obiettivo famiglia SOS’: a Cosenza lo sportello per famiglie, giovani coppie e adozioni

COSENZA – Un nuovo servizio destinato alle giovani coppie, ma anche a chi deve districarsi nelle procedure di affido ed adozione, è attivo grazie all’iniziativa congiunta dell’Ambito Territoriale Sociale n.1 del quale il Comune di Cosenza è Capofila. Si tratta del progetto “Obiettivo Famiglia SOS”, di Sostegno, Orientamento e Supporto per le famiglie. L’ATS n.1 del Comune di Cosenza lo ha attivato con “Azione Famiglie Nuove” (AFN Onlus), l’Associazione che si è aggiudicata il bando pubblicato dal Comune. E’ un’iniziativa gratuita rivolta anzitutto a giovani coppie, con figli e senza, ed è volta a rafforzare il concetto di maternità e paternità, sia biologica, che adottiva o in affido. Lo sportello, attivo presso la sede di AFN Onlus, in Corso Mazzini 92, è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Il sabato l’apertura va dalle ore 9,00 alle 13,00.

“Il Comune di Cosenza, nella sua qualità di Comune capofila dell’Ambito Territoriale sociale n.1 – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – ha provveduto ad attivare, insieme alla AFN onlus, questo nuovo servizio che contribuirà ad accorrere in aiuto delle famiglie nelle quali possono affiorare problematiche la cui risoluzione potrà accompagnarle verso una paternità e maternità responsabili, supportando anche coloro che hanno difficoltà ad orientarsi nelle procedure, a volta particolarmente complesse, afferenti ai casi di adozione od affido. Ringrazio l’Assessore al welfare Veronica Buffone per il lavoro che sta portando avanti insieme a tutto il settore. La famiglia, nella sua accezione più piena ed anche più innovativa, resta un’entità fondamentale della nostra società e, come tale, ha bisogno di quei supporti che, a più livelli, possono essere attivati anche dalle istituzioni e a questa funzione il Comune di Cosenza, interpretando il suo ruolo di capofila dell’Ambito n1, non si è voluto certamente sottrarre”.

Obiettivo Famiglia SOS rappresenta, pertanto, una risposta concreta a un bisogno crescente di ascolto e supporto psicologico e sociale. Il progetto offre la possibilità di confrontarsi con professionisti esperti, facilitando l’identificazione delle problematiche e l’attivazione di risorse personali. Questo servizio si propone di promuovere il benessere fisico ed emotivo degli individui e delle famiglie, attraverso interventi mirati alla prevenzione delle situazioni di crisi. Il progetto è gratuito ed aperto a tutte le coppie e famiglie residenti nell’ambito territoriale di Cosenza, con particolare attenzione ad attività di:

Sostegno psicologico e sociale alla paternità e maternità responsabile per giovani coppie ;

; Sostegno per l’espletamento dei procedimenti inerenti l’affido familiare e l’adozione , in affiancamento ai servizi sociali dei Comuni;

, in affiancamento ai servizi sociali dei Comuni; Sostegno nel conflitto con i figli, siano essi biologici, adottivi o in affido.

Per accedere al servizio gratuito è necessario prenotare un appuntamento ai numeri di telefono: 098422087 oppure al 393-8795630. Gli esperti di prima accoglienza saranno a disposizione per decodificare i bisogni e orientare verso gli specialisti idonei. “Obiettivo Famiglia SOS” rappresenta un impegno concreto dell’ ATS n.1, del Comune di Cosenza e di AFN Onlus , per creare una rete di supporto alle famiglie, promuovendo un ambiente di ascolto e di crescita.