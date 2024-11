Niente acqua a Cosenza, Rende e nell’area urbana: maltempo provoca problemi all’Abatemarco

- Advertisement -

COSENZA – Non bastava il problema legato alla siccità e alle sorgenti dell’Abatemarco a secco. A causa del maltempo, che da due giorni sta imperversando sulla Calabria, si stanno registrando disservizi nell’erogazione idropotabile a Cosenza, Rende, Castrolibero, Rota greca e Cerzeto a causa di urgenti lavori sulla rete idrica in seguito ad un guasto. In particolare si registrano disservizi a causa del fermo dell’apparecchiatura elettromeccanica dell’impianto di sollevamento Nascejume nel comune di San Donato di Ninea e provocato delle avverse condizioni atmosferiche in atto nella zona.

Sorical evidenzia che il personale ha ripristinato il normale funzionamento dell’impianto maNiente acqua a Cosenza, Rende e nell’area urbana: maltempo provoca problemi all’Abatmarco dell’apparecchiatura con conseguente interruzione dell’acqua sollevata a integrazione dello scherma idrico a tutte le utenze servite.